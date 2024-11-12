日本政府狂砸10兆日元 計劃重振國內晶片產業

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-12 07:30

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日本政府正醞釀一項雄心勃勃的計畫，希望透過巨額補貼和財政支持，在未來數年內重振國內晶片產業。

據《路透社》周一（11 日）報導，日本政府的一項草案顯示，日本計劃投入高達 10 兆日元（651 億美元）的資金，支持晶片製造商，尤其是下一代晶片的研發和量產。

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日本特別針對晶片代工廠 Rapidus 和其他人工智慧（AI）晶片供應商。Rapidus 是一家日本國資半導體企業，成立於 2022 年 8 月，目標是在 2025 年前在日本生產最先進的 2 奈米晶片，並從 2027 年起實現尖端晶片量產。

該公司已經與比利時微電子研究中心（IMEC）簽署技術合作備忘錄，並與 IBM 建立了戰略合作夥伴關係，共同開發 2 奈米節點技術。

除了政府直接投資，該計畫還要求公部門和民間部門在未來 10 年內共計投入 50 兆日元，以推動日本晶片產業全面復興。