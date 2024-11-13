台積電斷供大陸7奈米以下製程？國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-13 11:04

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國台辦周三舉行例行記者會，有記者提問稱，台積電已答應美方要求，周一開始暫停向大陸客戶供送相關晶片，對此有何評論？

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國台辦發言人朱鳳蓮說，兩岸產業合作有利於企業發展，增進兩岸同胞民生福祉。有關報導再次證明，美國打「台灣牌」，升高台海緊張局勢，目的是「以台遏華」。

朱鳳蓮說，民進黨當局妄圖「倚外謀獨」，一昧隨美起舞，搞「脫鉤斷鏈」，給兩岸有關產業合作設置越來越多人為障礙，最終損害的是台灣企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇。

市場傳出台積電將暫停向大陸所有 AI 晶片客戶供應 7 奈米以下技術的消息，台積電上周五已表示，不評論市場傳聞，強調台積電作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。

知情人士透露，美國政府已要求台積電周一起，暫停向大陸客戶供應常用於人工智慧（AI）應用的部分先進晶片。

據《路透》上周六報導，消息人士表示，美國商務部已致函台積電，管制某些提供給大陸客戶的 7 奈米以下製程晶片，這些晶片用於 AI 加速器和繪圖處理器（GPU）。