川普對中態度將因馬斯克軟化？專家：馬斯克或有助改善美中關係 但他不是季辛吉

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-12 15:06

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華府智庫「戰略與國際問題研究中心」(CSIS)高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德 (Scott Kennedy) 說：「「過去幾個月，中國民眾普遍好奇馬斯克是否會成為新的季辛吉，幫忙撮合華府和北京之間的交易。」

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去年過世的美國外交官季辛吉自 1971 年 7 月首次訪問北京以來，被譽為推動美中關係正常化的功臣。他在中國深受尊重，並繼續以非官方外交官的身份與中國領導人會面，努力推動兩國關係回升。就在季辛吉去年 11 月去世前幾個月，他在 7 月還在北京會晤中國國家主席習近平。

甘思德認為，目前很難知道這是一個有助於防止兩國關係崩潰的巧妙見解，還是中國人想告訴自己的一種不切實際安撫方案的一部分。

隨著馬斯克與中國高官接觸越來越多，人們對他能夠填補基辛格留下的空缺的希望隨之升高。家外資獨資汽車製造商。2018 年，馬斯克將特斯拉打造為中國首家外資獨資車廠。

中國人民大學國際關係研究所所長王義桅告訴《CNBC》，馬斯克被視為既了解中國又了解美國的商業人士。這可能會讓他幫忙推動某種彈性，甚至取消川普威脅要對中國產品加徵的關稅。王義桅也希望馬斯克能促成中國企業在美國建廠的協議。

馬斯克曾對美中之間的緊張關係表示擔憂，並在今年初白宮將中國電動車關稅提高至 100% 時批評了現任總統拜登。拜登在任內推出一系列旨在讓高端技術製造商重返美國的政策，外界預期川普將維持其中許多政策。

但有專家表示，特斯拉不是外交官，只是名商人，即便他是世界上最富有的商人，也很難像季辛吉以前一樣改善美中關係。

美國財經顧問業者 Longview Global 常務董事兼資深政策分析師 Dewardric McNeal 說：「雖然中國的確偶爾利用有影響力的美國人作為非官方管道，但將馬斯克視為現代季辛吉有些牽強。」

McNeal 表示，對這些非官方中間人來說，身上背負的主要義務是對股東負責，而不是對國家利益。如果外交行動失敗，積極參政恐產生利益衝突，並使商界領袖受到嚴格審查。

McNeal 說，在川普第一個任期內，中國已經試圖與包括企業家和房地產開發商 Steve Wynn 在內的美國知名商人建立秘密管道，希望影響政策，但這些努力似乎幾乎沒有影響川普對中態度，並導致司法部提起訴訟，試圖將 Wynn 註冊為外國代理人，因為他涉嫌代表中國政府進行遊說工作。