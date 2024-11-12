川普對中態度將因馬斯克軟化？專家：馬斯克或有助改善美中關係 但他不是季辛吉
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-12 15:06
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在今年美國總統大選期間為共和黨總統候選人川普出錢出力，外界猜測川普可能會邀請特斯拉入閣或聘他為顧問，並預期他將讓川普對中政策立場有所軟化，但專家警告別對這位億萬富翁期望太高。
華府智庫「戰略與國際問題研究中心」(CSIS)高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德 (Scott Kennedy) 說：「「過去幾個月，中國民眾普遍好奇馬斯克是否會成為新的季辛吉，幫忙撮合華府和北京之間的交易。」
去年過世的美國外交官季辛吉自 1971 年 7 月首次訪問北京以來，被譽為推動美中關係正常化的功臣。他在中國深受尊重，並繼續以非官方外交官的身份與中國領導人會面，努力推動兩國關係回升。就在季辛吉去年 11 月去世前幾個月，他在 7 月還在北京會晤中國國家主席習近平。
甘思德認為，目前很難知道這是一個有助於防止兩國關係崩潰的巧妙見解，還是中國人想告訴自己的一種不切實際安撫方案的一部分。
隨著馬斯克與中國高官接觸越來越多，人們對他能夠填補基辛格留下的空缺的希望隨之升高。家外資獨資汽車製造商。2018 年，馬斯克將特斯拉打造為中國首家外資獨資車廠。
中國人民大學國際關係研究所所長王義桅告訴《CNBC》，馬斯克被視為既了解中國又了解美國的商業人士。這可能會讓他幫忙推動某種彈性，甚至取消川普威脅要對中國產品加徵的關稅。王義桅也希望馬斯克能促成中國企業在美國建廠的協議。
馬斯克曾對美中之間的緊張關係表示擔憂，並在今年初白宮將中國電動車關稅提高至 100% 時批評了現任總統拜登。拜登在任內推出一系列旨在讓高端技術製造商重返美國的政策，外界預期川普將維持其中許多政策。
但有專家表示，特斯拉不是外交官，只是名商人，即便他是世界上最富有的商人，也很難像季辛吉以前一樣改善美中關係。
總部設於北京的全球化智庫 (CCG) 創辦人王輝耀認為，包括馬斯克、蘋果(AAPL-US) 執行長庫克跟黑石 (BX-US) 創辦人蘇世民在內的傑出商業和思想領袖可作為「季辛吉集團」。鑑於當前時期更加複雜，他們可能無法達到像季辛吉那樣的影響，儘管他們可以幫助穩定關係。
美國財經顧問業者 Longview Global 常務董事兼資深政策分析師 Dewardric McNeal 說：「雖然中國的確偶爾利用有影響力的美國人作為非官方管道，但將馬斯克視為現代季辛吉有些牽強。」
McNeal 表示，對這些非官方中間人來說，身上背負的主要義務是對股東負責，而不是對國家利益。如果外交行動失敗，積極參政恐產生利益衝突，並使商界領袖受到嚴格審查。
McNeal 說，在川普第一個任期內，中國已經試圖與包括企業家和房地產開發商 Steve Wynn 在內的美國知名商人建立秘密管道，希望影響政策，但這些努力似乎幾乎沒有影響川普對中態度，並導致司法部提起訴訟，試圖將 Wynn 註冊為外國代理人，因為他涉嫌代表中國政府進行遊說工作。
McNeal 認為，馬斯克可能會打開某些門，但任何一扇務實外交的門都不會打開。「把外交希望寄託在這樣一個主要忠於自家企業的人身上，可能是一種誤判。」
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