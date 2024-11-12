〈上銀法說〉卓文恒：物流AI機器人明年出貨 機器人營收比重看升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 18:43

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上銀 (2049-TW) 董事長卓文恒今 (12) 日親自主持第三季法人說明會，外界關切半導體設備及機器人應用情形，他看好 2025 年半導體設備需求暢旺，並透露，攜手廠商開發的倉儲物流 AI 機器人近期可望通過認證並上線測試，預計明年先小量出貨、年底放量，展望未來，儘管目前機器人占營收比重不到 10%，但預期明年比率會再提升。

卓文恒說明，上銀銷售滾珠螺桿、線性滑軌、晶圓機器人及移載工作台等產品給大銀微系統，應用在半導體設備，在半導體展結束後，發現需求都不錯，2025 年半導體設備產能滿載，台灣則有護國神山，對應不管是台灣、美國、日本等半導體設備商，到半導體封裝廠，使用上銀線性滑軌、螺桿、晶圓機器人及移載工作平台情況也很不錯，上銀將與半導體設備商合作開發。

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至於機器人應用，卓文恒亦持樂觀看法，上銀將主攻專用型機器人，目前機器人營收占比還不到 10%，未來營收占比會再提升。

卓文恒透露，上銀攜手合作夥伴設計研發一款搭載 AI 視覺功能的系統，具有堆疊判斷能力的物流機器人，以往物流廠商理貨需要耗費大量人力及時間，未來待認證、安全性測試後，預計明年就能先從一條產線導入，明年底才會開始放量。

此外，上銀主攻單一用途的機器人，如焊接應用機器人，視覺 AI 機器人亦銷售至西班牙協助採收葡萄，葡萄依照大小、成熟度等有不同的採收方式，機器人會慢慢地如同真人一樣運作。