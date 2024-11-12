〈上銀法說〉卓文恒看好明年工具機景氣優於今年 美國市場樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-12 18:12

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工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 暌違 5 年首度召開實體法說會，今 (12) 日由董事長卓文恒親自主持，展望 2025 年，他認為，今年前三季大約持平去年同期，但明年有機會優於今年，返回成長軌道，許多業者開始往高端產品發展，並投入半導體設備，業界尤其看好美國市場，將有不錯的機會。

上銀上周參加兩年一度的日本國際工具機展 (JIMTOF 2024)，卓文恒談及產業市況，他直言「參展人潮似乎回到疫情前的水準」，至於接單狀況，根據統計資料顯示，今年日本工具機廠商實際接單將比預期小幅增長約 2-3%，看起來未來還是滿有機會的。

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針對美國市況，卓文恒指出，美國選舉完畢後，緊接著美國降息，工具機業者陸續有一些單子進來，對美國市場持正面看法，明年需求持續回升，預估會有不錯的成長。

至於台灣工具機產業狀況，從 10 月份的工具機出口數據來看，已有些微成長，卓文恒說，有向公、協會會員進一步了解，看起來似乎有慢慢好轉的跡象，工具機廠開始往高端產品發展，並陸續投入半導體設備這塊，預期台灣工具機景氣明年應該會比今年來得好。

卓文恒進一步表示，歐洲市況比較 slow down，主要因德國汽車產業受到大陸電動車衝擊，工具機景氣比較低迷，從之前的德國司徒加特金屬加工展來看，不管是人潮或攤位，整體看起來都偏低迷。

至於大陸市場，卓文恒說，雖然去年開始陸續有量出來，但景氣仍不明朗，要觀察川普上任後的關稅政策，上銀在當地的訂單能見度約 2-2.5 個月，以短交期、急單為主，要看到 6 個月、8 個月還是不太可能，不過，每月都有固定需求，有穩定的持續性。

上銀資深經理江賀笙簡報時指出，來自半導體及自動化訂單及出貨都有回升，10 月營收更創下近 15 個月新高。第三季合併營收 63.26 億元，依各區域營收占比來看，台灣 5%、亞洲 64%、歐洲 25%、美洲 6%。依產品別營收占比來看，滾珠螺桿 13.31 億元、占比 21%，線性滑軌 39.27 億元、占比 62%，工業機器人 4.5 億元、占比 7%，其他營收 6.18 億元、占比 10%。

江賀笙說明，第三季毛利率降至 30.7%，季減 0.8 個百分點，主要受到中國商務部取消 ECFA 關稅減讓優惠影響。卓文恒表示，在螺桿、線軌部分，ECFA 取消後，約有 6-8% 關稅提升，一般來說，是由經銷商來吸收，但因為今年當地市況沒有非常熱絡，為了維持在大陸的競爭力，便與經銷商共同吸收增加的關稅，因此有調整產品價格。