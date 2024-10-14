上銀再奪義大利傳動元件市占第一 明年新廠房擴建完工

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 11:12

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上銀科技 (2049-TW) 在國際市場上表現卓越， 義大利機械公會出版的「TECNOLOGIE MECCANICHE」最近一期機械元件與系統件的市場排名，上銀奪下第四名，值得注意的是，前三名都是 CNC 控制系統，上銀是傳動元件 (滾珠螺桿、線性滑軌) 類產品排名第一，領先義大利當地的製造者及德國與日本的競爭者。上銀指出，面對業務需求的快速增長，義大利子公司預計於 2025 年完成新廠房擴建。

日本發那科 (FANUC) 持續在義大利市場占據龍頭地位，第二名是海德漢 (Heidenhain) ，第三名是 AUTOBLOK，第四名是上銀 (HIWIN S.R.L.)，這項排名連續二年都沒有變動。上銀布局全球，在工業發達國家積極深耕，歐洲市場已耕耘多年，如今耕耘有成，已然成為市場的領先者。

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上銀指出，義大利子公司新廠房佔地達 17000 平方公尺 (約 5200 坪)，可大幅提升生產效率及供應能力，以支持擴展義大利及東南歐市場的發展策略，預計 2025 年完工。這一擴建計畫充分展現了上銀對義大利市場及客戶的長期承諾，並為公司未來的成長奠定了堅實基礎。

上銀義大利子公司自 2013 年成立以來，在短短十年間快速崛起，深入了解當地客戶的創新需求，以集團的機電整合 Total Solution 解決方案優勢，靈活滿足多樣化的義大利市場。

上銀義大利總經理楊創堡表示，義大利市場中 85% 的客戶為中小型企業，他們極需快速且靈活的設計和生產支持。我們透過在地化服務與高精密的機電產品，與客戶緊密合作，持續滿足其多樣化需求，並實現共同成長。義大利子公司再次獲得好成績，肯定了上銀在歐洲義大利市場的布局與努力 。