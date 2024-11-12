【量大強漲股整理】台積電，AI晶片禁令，如何解讀?未來的主流可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-11-12 18:09

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 476.36 億，投信買超 63.03 億，自營商賣超 204.93 億，三大法人賣超 618.26 億 ，其中，外資連賣 3 日、自營商連賣二日，投信則連買十日，累計 421 億。

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美股主要指數周一延續漲勢，川普交易成為市場關注的焦點，川普交易 + 降息行情持續發酵，比特幣飆破 88,000 美元，七巨頭除 (TSLA-US) 特斯拉，飆漲 8.9%，連續第五個交易日上漲外，其他股價普遍拉回，壓抑科技類股走勢，終場四大指數漲跌互見，終場道瓊指數上漲 304 點，費半大跌 2.5%，指標股 (TSM-US) 台積電 ADR 下跌 3.55%，(NVDA-US)輝達跌 1.6%，交易平台提供商 (COIN-US)Coinbase 暴漲近 20%，台股方面，(2330-TW) 台積電，受到回檔的影響下，此導致整體指數走低，美國科技股及晶片股周一表現獨弱，亞股今（12）日同步走疲，台股加權指數開盤低走低，由於擔心中美晶片戰延燒到其他產業，終場加權指數下跌 547.87 點、收在 22981.77 點，成交量擴大 4385.39 億元，今日收黑 K 棒，雖然小破短期均線，不過投信連十買，上市櫃 10 月營收創高寫三大亮點，上市櫃公司 10 月營收，達 4.16 兆元，即單月營收創新高、首度連兩個月突破 4 兆元、前十月累計金額創歷史新高，Q4 可望交出亮眼佳績， 基本面無虞，加上近期回檔主因 (2330-TW)，台積電，自 11 日起將不再供應 7 奈米以下先進製程晶片給中國大陸業者，市場更傳出美國商務部有意擴大晶片管制，但事件對台積電實質獲利影響有限，因此台股短線震盪雖難免，但盤堅格局尚未改變，本週聚焦美國 CPI 與 PPI、鮑爾談話、(2317-TW) 鴻海與 (2382-TW) 廣達法說、歐日英 GDP，另外持續關注 11/20(NVDA-US)輝達財報亦將牽動台灣 AI 相關族群走勢，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，終場下跌 3.23%，收在 1050 元，近期傳出華為透過「白手套」方式取得台積電的 7 奈米產品，並且美國有意進一步縮緊對中國半導體的管制措施，這一消息對台股市場造成了不小的震盪。根據研調機構 TrendForce 的預估，如果這項規範進一步落實，將對台積電造成營收衝擊，預計影響幅度可能達到 5% 至 8%，儘管如此，由於全球 AI 晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊；(2317-TW) 鴻海，終場下跌 2.73%，收在 214 元，鴻海公布 10 月及前十月營收創下同期新高，且 10 月營收超過大摩預估 4%，大摩預計鴻海第 4 季營收仍可望實現季增和年增，但季增幅度預計介於 10% 至 14%，較原先預估的 17% 稍低，原因在於消費需求疲軟可能影響 iPhone 在 11 月及 12 月的出貨表現，鴻海將於 14 日召開法說會，大摩預計將聚焦於鴻海的毛利率與營業利益率變化，AI 伺服器機櫃的供應狀況，以及 2025 年初步展望，鴻海的潛在利多因素包括 iPhone 銷售高於預期、AI 伺服器業務加速、電動車業務拓展，以及新併購活動可能帶來的投資信心提升，大摩對鴻海仍維持「優於大盤」評等及 270 元目標價；(2454-TW) 聯發科，終場下跌 2.32%，收在 1265 元，10 月合併營收達 511.17 億元，較上月的 446.75 億元增長 14.42%，並較去年同期的 428.1 億元年增 19.4%，2024 年前 10 個月累積營收達 4436.6 億元，顯示出穩健的成長勢頭，法人指出，聯發科的天璣 9400 將整合第八代 NPU，進一步優化生成式 AI 功能，並相較於天璣 9300，首波客戶導入的機型更多，價格調整亦有助於緩解成本上漲的壓力。AI 技術的加持將有助於聯發科擴大其在旗艦市場中的市佔率，特別是在高端智能手機和其他設備領域，法人預期，隨著多項利多因素的推動，聯發科將在 2026 年迎來更強勁的成長，與輝達的合作關係也被視為未來成長的重要驅動力。

強勢族群，集中在佳螢領先預告的四大主流當中，車用零組件股票再度點火，領先預告，川普當選後，馬斯克概念股值得留意，節目中領先預告，特斯拉股價將有機會挑戰 350，站穩後有機會走高!! 再度驗證!

(4569-TW) 六方科 - KY，終場上漲 9.92%，亮燈漲停，收在 266 元，作為精密金屬加工領域的佼佼者，產品應用於車用、醫療及航太等行業，多元題材護體下，2024 上半年 S=5.05>2023EPS=3.26，預估 2024 全年稅後 EPS=9.05 元，年成長翻倍，2024 年將實現合併營收 14.42 億元，同比增長 18%。隨著高毛利新產品的推出，2025 年的業績有望再創佳績，預計 EPS 將達 9.05 元，爆發力可期。

機殼廠 (3013-TW) 晟銘電，則受惠水冷需求升溫，積極爭取 sidecar 水冷機櫃訂單，營運可期，第 3 季合併營收 26.63 億元，創歷史新高，季增 2.2%、年增 50%，毛利率 16.06%、營益率 9.56%，也雙雙改寫 2017 年第 4 季以來新高，不過受到業外匯損影響，單季稅後獲利 1.64 億元，季減近 15%、但年增 100%，EPS 0.8 元，累計前 3 季獲利年增逾 1.3 倍，EPS 2.17 元，晟銘電 10 月合併營收 7.73 億元，月減 6.2%、年增 14.1%，累計前 10 月營收 75 億元，年增 40%，創歷史新高。法人看好，本季將是最旺一季，全年 EPS 有望突破 3 元。

台股震盪回檔下，有機會先蹲後跳，關鍵看甚麼?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師