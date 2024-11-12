AOI設備廠由田前三季EPS 1.91元 Q4起業績將轉強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 18:17

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AOI 設備廠由田 (3455-TW) 今 (12) 日公布最新財報，2024 年第三季稅後純益 3746 萬元，季增 6.82%，年減 66.38%，每股純益爲 0.63 元；2024 年前三季稅後純益爲 1.14 億元，年減 19.1%，每股純益爲 1.91 元。

由田在包括先進封裝等半導體設備需求的國產化激發大量需求挹注之下，除第四季營收將走高之外，並推升 2025 年營收成長，同時，明年來自半導體設備的營收倍增且將跨越整體營收的比重 50% 的大關，帶動獲利的大幅彈升。

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由田 2024 年第三季營收爲 4.64 億元，毛利率爲 53.25%，季增 0.79 個百分點，年減 8.91 個百分點，第三季稅後純益 3746 萬元，季增 6.82%，年減 66.38%，每股純益爲 0.63 元。

由田 2024 年前三季營收 11.85 億元，毛利率 50.89%，年減 7.97 個百分點，前三季稅後純益爲 1.14 億元，年減 19.1%，每股純益爲 1.91 元。

目前進入第四季設備拉貨及營收認列旺季，2024 表現可望不遜於去年，法人預估公司相關動能豐沛下，2025 年將有表現。

由田表示，公司半導體佈局有成，目前晶圓級檢測設備已成功插旗類 CoWoS、Fan-out(扇出型封裝)、Bumping 廠 RDL(重佈線) 等領域之精密檢測，2024 年公司半導體營收預計相較 2023 年可呈倍增，除 OSAT 大廠外，預計持續平展複製成功經驗，廣化站點及延伸至前段廠製程檢測，目前多項設備持續驗證，最快於 2025 上半年可進入收割期，明年在半導體設備出貨樂觀預期下，公司營收走勢可望有別於過往，呈現淡季不淡，整體公司產品線占比與獲利表現將更趨健康，2025 年整體表現值得期待。