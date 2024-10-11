AOI檢測設備廠由田9月營收1.68億元年增15.7%創今年新高

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由田近年轉型有成，且在 近期人工智慧 (AI) 晶片帶動半導體先進封裝需求，台積電 ( 2330-TW ) 攜手日月光投控 ( 3711-TW ) 旗下日月光和矽品在 CoWoS 密切合作以加速產能倍增，由田布局半導體檢測多年，且為台灣首家打入 CoWoS 黃光製程檢測的台廠檢測設備商。法人也預期有利於由田後續有望持續受惠。

目前由田設備已於兩岸多家封測廠有量產實績，累計已成功檢測逾百萬片晶圓，同時在東南亞封裝客戶也有斬獲，大馬矽島裝機在即，以專利光學技術切入原由國外廠商壟斷的黃光段精密檢測，在市場商機蓬勃帶動下，法人預估，由田在 2024 年半導體相關營收可倍增，2025 年更將大幅上調。由田除了 CoWoS、Fan-out(扇出型封裝)、Bumping 廠 RDL(重佈線)、COF AVI 等多項設備遍地開花外，另與一線先進封裝廠持續多項驗證，相關設備將為明年主要衝刺動能。