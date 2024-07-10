檢測設備廠由田6月營收1.36億元創今年新高年增10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 17:10

IC 載板及半導體 AOI 檢測設備廠由田 (3455-TW)，今 (10) 日公布 6 月營收 1.36 億，創今年單月新高，月增 1.63%，年增 10.22%，累計 1-6 月營收達 7.22 億，年減 6.76%。法人看好在先進封裝設備拉貨趨強下，由田營收可望在下半年加溫，全年營運可拚重拾成長。

由田 2024 年第二季營收爲 3.9 億元，季增 17.61%，年增 3.51%。

由田獲評選納入「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」成分股。展望後市，法人看好在先進封裝設備拉貨趨強下，由田營收可望在下半年加溫，全年營運可拼重拾成長。

由田半導體檢測設備佈局有成，於 Bare wafer、RDL、Fan out 等領域相繼斬獲後，更成功跨足 3D 封裝，公司黃光製程 AOI 與 Interposer AOI 等設備已成功出貨、完成認證量產，預估由田 2024 先進封裝營收將呈倍增，公司各產品線占比將更趨健康。

由田表示，載板及半導體市場長線基本面和需求穩定增長，公司除持續出貨給兩岸領先廠商外，東南亞客戶亦有斬獲，預計今年起將開始挹注營收。公司除聚焦先進封裝領域外，IC 載板、AI server 主板、MSAP/MLB、顯示器、AI 等領域也有所斬獲，不僅產品涵蓋領域與深度增加，同時掌握建廠與擴產需求，持續打入新客戶。

在先進封裝帶動下，整體載板及半導體市場長線基本面和需求穩定增長，由田指出，除兩岸領先廠商外，由田於東南亞封裝客戶也有斬獲，預計今年起將開始挹注營收; 公司在研發能量上也持續加大力道，檢出能力已從微米級踏入奈米級，技術能量穩步提升。