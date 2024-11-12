敦吉明年獲利拚向上 新增AI伺服器檢測業務

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 17:31

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敦吉 (2459-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長暨總經理鍾元凱表示，明年儘管有川普上任等不確定性因素，但公司長期專注提升產品內容，如音圈馬達新增直下式繞線業務等，會努力提升獲利，另也進軍 AI 伺服器檢測業務，預期將在明年發酵。

製造事業群方面，鍾元凱說，由於公司客戶不是中國本土企業，殺價壓力相對小，也增加繼電器代工品項，LY 型繼電器已進入量產，而集成式音圈馬達部品是公司主要獲利來源，客戶囊括美系與中系，正持續跟客戶合作發想與推進技術。

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敦吉今年除傳統金屬埋入射出、SMT 組裝與封膠外，也新增直下式繞線業務，未來也持續觀察眼鏡式、貼式等技術，預期明、後年會投入新設備，時程則會視客戶生意進度所定。

針對美國總統大選出爐，鍾元凱認為，川普上台後，美中貿易戰將延續，預期關稅將是第一戰，且中國產能過剩，當地價格戰會越來越劇烈，公司長期以來是價值策略導向，儘管營收下滑，獲利仍會提升，會持續專注在本業，坦言人多的地方不要去。

回顧上次美國對中國新增關稅，鍾元凱補充，美國政府上次對中國增加 25% 的關稅，美系客戶有要求公司幫忙承擔 25%，儘管公司未正面回應，但過去數年公司價格也調降 25% 左右，尤其公司產品為小零件，客戶可能分布在東南亞等地進行組裝等，會不會連帶受影響將會持續觀察。