敦吉Q2毛利率逼近3成衝新高 EPS 1.48元寫同期高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-22 17:01

敦吉 (2459-TW) 今 (22) 日公告第二季自結，受惠製造事業群營收、獲利強勁成長，推升第二季毛利率衝上 29.71%，創下歷史新高，單季稅後純益達 1.54 億元，也改寫同期高，每股稅後純益 1.48 元，連帶拉抬上半年毛利率、獲利同步登高。

敦吉第二季營收 12.72 億元，季減 5%，年減 26%，毛利率 29.71%，季增 5.71 個百分點，年增 13.84 個百分點，營益率 14.27%，季增 2.67 個百分點，年增 7.41 個百分點，稅後純益為 1.54 億元，與上季持平，年增 15%，每股稅後純益 1.48 元。

敦吉上半年營收 26.13 億元，年減 20%，毛利率 26.76%，年增 10.21 個百分點，營益率 12.9%，年增 6.28 個百分點，稅後淨利為 3.08 億元，年增 21%，每股稅後純益 2.92 元 (若排除子公司匯回股利課稅影響，上半年每股稅後純益為 3.13 元)。

細分三大事業群，敦吉受惠製造事業群第二季營運動能持續強勁，相關營收及獲利維持雙成長，對集團的營收貢獻也超越 5 成、達 52%，對集團的獲利占比更達 73%。

尤其在音圈馬達領域，受惠客戶拉貨力道強勁，相關產品年成長率皆高達 5 成以上，其中，音圈馬達 SMT 營收年增 8 成以上、音圈馬達成型營收年增約 6 成、音圈馬達繞線營收也年增 5 成以上。

隨著音圈馬達營收躍進，敦吉音圈馬達營收占比也達 28.40%，為第一大產品線，第二及第三分別為車用設備的 9.39%、連接器的 8.14%。

另外，儘管敦吉上半年營收年減 20%，主要因通路事業群的光學讀取頭 (OPU) 業務，隨市場需求及儲存技術革新而終止產品生命週期 (EOL)，OPU 去年上半年占營收 24.07%，今年上半年降至 4.82%，影響業績大幅減少 84%，但對整體獲利影響微乎其微。