泰金-KY前三季EPS高達8.28元 決議上半年配發5元現金股利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-12 15:24

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居家家飾鑄件大廠泰金 - KY(6629-TW）今 (12) 日) 董事會通過 2024 年最新財報，前三季營收 12.73 億元，歸屬母公司稅後純益 2.96 億元，每股純益達 8.28 元，獲利創歷年同期及各全年度新高，同時決議通過配發今年上半年度現金股利每股 5 元，也超越歷年各全年度配發金額。

法人估，泰金 - KY2024 年全年可望賺回超越一個股本，同時，泰金 - KY 也在積極擴充產能，預計在 2025 年上半年開出新產能 。

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泰金近年持續耕耘美國市場，效益於今年度開花結果，因市場庫存去化結束，終端需求復甦，以及公司產品組合更趨多元化等各項因素，推升泰金 2024 年營收及獲利的大幅成長。

泰金 - KY2024 年第三季營收 4.96 億元，創新高，毛利率 34.84%，季增 1.76 個百分點，年增 6.72 個百分點，稅後純益爲 7625 萬元，季減 14.13%，年增 19.06%，每股純益 2.13 元。

泰金 - KY2024 年前三季營收 12.73 億元，毛利率 34.92%，年增 10.88 個百分點，稅後純益 2.96 億元，年增 1.16 倍，每股純益達 8.28 元

泰金 - KY2024 年前三季較去年同期增加約 5 成，因產能利用率提升，加上製程持續優化，整體毛利率由去年同期 24.04% 提升至今年 34.92%，配合營業費用控制得宜，故整體獲利大幅成長，前三季獲利較去年增加 116%。第三季單季營收創歷史新高，在泰銖第三季強力升值達 10% 以上的不利因素下，泰金仍繳出單季 35% 毛利率，帶動第三季業營業淨利單季達 1.43 億元，也創下歷史單季最高，稅後純益則受業外匯兌損失影響，繳出每股 2.13 元成績，較去年同期成長約 19.06%。

泰金 - KY 在今天董事會中，通過發放上半年度現金股利每股 5 元，以上半年每股盈餘 6.15 元，整體配發率約 81%，此次配發金額為歷年最高，如下半年獲利持續穩定，全年度股息配發可望再創下高峰。上半年現金股利預計 12 月 18 日除息，2025 年 1 月 22 日發放。