穎崴Q3 EPS 11.75元創次高 擬設馬來西亞子公司

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 19:29

‌



穎崴 (6515-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，受惠客戶需求強勁，稅後純益達 4.04 億元，季增 80.36%，年增 218.11%，為單季新高，每股稅後純益 11.75 元，改寫單季次高，累計前三季達 24.08 元，超越去年全年的 13.52 元。

穎崴今日也同步公告擬設立馬來西亞子公司，主要為茁壯在地服務的業務與 FAE 工程團隊，深耕並加強東南亞客戶的服務，本次投資金額以不超過 200 萬美元為限。

‌



穎崴第三季營收 19.3 億元，季增 53.66%，年增 96.14%，毛利率 41.14%，季減 1.82 個百分點，年增 6.27 個百分底，營益率 25.23%，季增 4.29 個百分點，年增 11.76 個百分點，稅後純益 4.04 億元，季增 80.36%，年增 218.11%，每股稅後純益 11.75 元。

累計今年前三季合併營收為 42.59 億元，年增 41.54%，毛利率 42.23%，年增 6.43 個百分點，營益率 22.82%，年增 6.8 個百分點，稅後純益 8.28 億元，年增 103.94%，每股稅後純益 24.08 元。

穎崴指出，第三季在 AI、HPC 應用及 AI 手機強勁需求下，帶動 AI、HPC 應用產品線出貨，推升單季營收創歷年單季新高，前三季營收及獲利也創下歷年同期新高。

根據台灣半導體產業協會 (TSIA) 公布，因 AI 帶動、加上經濟景氣逐步復甦，今年台灣半導體產值將達 5.3 兆元，年增 22%，略高於 Gartner 預估的全球半導體 2024 年產值約 3 個百分點。