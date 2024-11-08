華碩張權德：AI醫療商機龐大 拚擠進亞太前五大醫療健康品牌
鉅亨網記者吳承諦 台南 2024-11-08 14:36
華碩全球副總裁張權德今日在成大電機論壇表示，全球 AI 醫療商機正快速成長，2019 年至 2022 年間，AI 醫療及健康產業私募股權投資即達 315 億美元，產業供應商更達 1500 家，其中半數成立於近 7 年間，華碩也在加緊腳步，盼成亞太前五大智慧健康醫療品牌。
張權德指出 AI 醫療的潛在商機，以美國為例，未來五年若廣泛應用 AI 技術，每年可望節省 3,600 億美元醫療支出，約占美國年度醫療總支出 10%。
針對華碩在智慧醫療布局，張權德表示，華碩已建立完整的虛實整合系統（Cyber Physical System），涵蓋數位基礎架構、平台與應用三大面向，華碩也投入超過 20 年的 AI 伺服器研發，目前已協助國網中心、中研院等機構建置 AI 超算基礎架構，並成立子公司台智雲提供 AI 模型代工服務。
在數位平台方面，張權德表示，華碩投入兩年研發的 X-HIS 次世代醫療資訊平台，內建電子病歷 AI 功能，並特別針對台灣需求開發台語語音 AI 系統，協助提升老年醫療照護品質，在台語辨識率已優於開源軟體 Whisper。
展望未來，張權德表示，華碩將持續加大研發投入，開發更多前瞻性醫療產品，並爭取更多國內外醫院與研究機構合作機會，期望華碩能躋身亞太地區前五大智慧健康醫療品牌。
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