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〈日股盤後〉半導體拖累日經翻黑 日產汽車狂飆近13%

鉅亨網編輯林羿君 綜合 2024-11-12 15:43

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〈日股盤後〉半導體拖累日經翻黑 日產汽車狂飆近13%。(圖:shutterstock)

日本股市周二 (12 日) 開高走低，受半導體類股走疲拖累，回吐早盤漲幅，日經 225 指數(NKY) 終場翻黑下跌 157.23 點或 0.4%，報 39376.09 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 39376.09 點終場上漲 1.84 點或 0.07%，報 2741.52 點。


外媒報導，川普準備提名共和黨參議員 Marco Rubio 為美國國務卿，他以對中國和伊朗採取強硬態度聞名，市場擔憂美國對中國出口管制將持續升溫，半導體類股應聲下挫。

個股部分，愛德萬測試下跌 3.59%，東京威力科創下跌 2.88%，Disco 下跌 1.97%。

受到日元回貶的帶動，汽車類股走揚，豐田汽車上漲 2.39%，鈴木上漲 2.37%，其中日產汽車因獲對沖基金買進股份而大漲 12.81%。

消息方面，日本首相石破茂承諾，未來 10 年將支出 10 兆日元以促進半導體及人工智慧產業發展。


 

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川普半導體日股盤後日股收盤日產汽車

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