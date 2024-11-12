〈日股盤後〉半導體拖累日經翻黑 日產汽車狂飆近13%

東證指數 TOPIX( TPX ) 39376.09 點終場上漲 1.84 點或 0.07%，報 2741.52 點。

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外媒報導，川普準備提名共和黨參議員 Marco Rubio 為美國國務卿，他以對中國和伊朗採取強硬態度聞名，市場擔憂美國對中國出口管制將持續升溫，半導體類股應聲下挫。

受到日元回貶的帶動，汽車類股走揚，豐田汽車上漲 2.39%，鈴木上漲 2.37%，其中日產汽車因獲對沖基金買進股份而大漲 12.81%。