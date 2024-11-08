日產汽車大砍全球20%產能、裁員9000人 股價崩跌10%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-08 09:37

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日產汽車宣布上半年淨利衰退 93%，全球將裁員 9,000 人，並縮減產能 20%，使其信用違約風險指標大幅上升竄升，週五 (8 日) 早盤股價一度暴跌 10%，創近四年來新低。

日產汽車 7 日盤後公布財報，受到北美和中國市場銷售低迷的影響，今年上半年度 (4 至 9 月) 淨利潤大幅下降至 192 億日圓，年減 93.5%；全球新車銷售量也萎縮 1.6% 至 159.6 萬台。

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在評估匯率變動及未來業績之後，日產決議將 2024 會計年度 (截至 2025 年 3 月) 利潤預期下調 70% 至 1500 億日元；今年度全球銷售量目標調降 25 萬台至 340 萬台、年減 1%。

日產表示，為了面對嚴峻處境，日產將採取「緊急措施」扭轉表現，計劃將全球產能大砍 20%、全球裁員 9,000 人，目標在 2026 年度結束前、建構出即便年銷 350 萬台也能持續盈利的體制。

此外，日產也計畫出售其所持三菱汽車股份，最多賣出 10% 持股，預計最多進帳 686 億日元。