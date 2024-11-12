7月來新高！美元隨比特幣飆漲續走升 關稅擔憂致歐元、人民幣齊創數月新低

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-12 11:27

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衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 今 (12) 日續漲約 0.1%，持續在近四個月高點徘徊，歐元兌美元(USDEUR) 則徘徊 7 個月低點，人民幣兌美元 (USDCNY) 則走貶至近三個月低點，因歐洲與中國都是川普前在加徵關稅的目標。

由於投資人擔心白宮新政府可能徵收關稅，損害歐元區經濟，歐元兌美元周一 (11 日) 走貶 0.61% 至 1.0654 美元，一度貶深至 1.0629 美元，創今年 4 月中以來新低。

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美元指數周一更觸及 7 月以來最高水準 105.7，比美國大選結果顯示川普獲勝後的 105.44 還高。

川普此前曾警告歐洲若未購買足夠的美國產品將付出巨大代價，尤其汽車將是川普頭號鎖定目標，川普亦稱當選後將對中國輸美商品加徵 60% 關稅。北京時間今日上午 10 點 42 分，美元兌人民幣匯率升值 0.2% 至 7.2284。

紐澤西州 Moneycorp 北美交易和結構性產品主管 Eugene Epstein 說：「周一發生的事情只是選舉以來發生的事情的延伸或延續。每個面臨關稅潛在威脅的國家或是多國聯盟兌美元的匯率確實表現很差。」

BMO 全球資產管理公司董事總經理 Bipan Rai 在談到川普的共和黨時說：「確實感覺市場正在加快消化紅色浪潮，我認為美元將從中受益。 」

美國候任總統川普預計將採取的關稅和減稅措施，通膨和債券殖利率料將面臨上行壓力，聯準會 (Fed) 放鬆政策的空間料將受限並支撐美元。

Capital.com 金融市場資深分析師 Kyle Rodda 表示，對美國經濟表現優異的預期以及川普政府積極貿易行為將繼續推高美元，但市場正降低對 Fed 未來降息的預期，下月會議的降息受到質疑。

根據芝商所 FedWatch 工具數據顯示，潛在的通膨、關稅和移民政策導緻 Fed 下月 18 日降息機率從一周前的近 80% 降至約 65%。