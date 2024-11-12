金正恩簽字了！批准《俄羅斯北韓全面戰略夥伴關係條約》

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-12 09:30

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在援俄北韓軍可能全面投入烏克蘭戰場的情況下，北韓領導人、國務委員長金正恩發布政令，批准於 6 月 19 日在平壤簽訂的《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦關於全面戰略夥伴關係條約》。

據《朝中社》周二（12 日）報導，金正恩周一簽署政令。根據北韓憲法的規定，條約批准由最高人民會議行使，但「重要條約」可由國務委員長單獨批准。

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俄羅斯總統普丁在本月 9 日批准了該條約。該條約從雙方交換批准書之日起生效。南韓統一部官員表示，俄羅斯與北韓高層舉行批准書交換儀式的可能性很大。

該條約規定，如果一方受到某一國或數國武力攻擊，並處於戰爭狀態，根據《聯合國憲章》第 51 條以及俄羅斯和北韓的法律，另一方將立即動員一切可用手段，提供軍事援助。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基周一表示，俄羅斯已經集結了數萬軍隊，試圖奪回庫斯克地區被烏軍佔領的土地。

據《CNN》報導，烏克蘭總統澤論斯基周一也說，莫斯科在庫斯克集結近 5 萬兵力。

今年 8 月初，烏克蘭對俄羅斯南部邊境發起了大規模攻擊，數千名士兵在無人機和重型武器的支援下，攻入俄羅斯邊境州庫斯克，這是二戰結束以來俄羅斯領土遭到的最大規模襲擊。