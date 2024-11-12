麗升能源打造綠電交易加速器 助台灣大年採購千萬度綠電

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-12 12:01

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麗升能源 (8087-TW) 今 (12) 日宣布成立「綠電交易加速器」，協助台灣大哥大 (3045-TW) 成功採購每年千萬度等級綠電，將用於台灣大哥大全台超過 500 個基地台用電，為台灣環境減碳，善盡企業社會責任。

麗升能源打造的「綠電交易加速器」，幫助各種規模的太陽能案廠媒合綠電採購企業，以更好的綠電價格將電力轉售給有綠電需求的企業，提升案場價值，旗下子公司香印永續還攜手玉山銀行合作綠電信託，透過專戶獨立管理購 / 售電金流，確保發電廠、中間售電業者與購電企業三方的綠電交易安全。

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目前台電的太陽光電躉購費率有些級距已經來到每度約 4 塊左右，現在小電廠透過「綠電交易加速器」服務，可以轉供綠電給企業，增加預計 2 成或以上的售電收入，迅速且方便的參與蓬勃發展的綠電市場。

為滿足企業減碳的綠電需求，經濟部能源署於 2023 年底開放太陽光電第二、三型發電廠，可透過再生能源售電業，轉售綠電給企業用戶，創造自由化的綠電交易環境。

台灣含三型自用發電設備 (小於 2000kW) 有上萬家太陽能案場，新政策推出後小發電廠想要售電給大企業還是會遇到二大問題：首先，一般僅有數百 kW 發電容量的案場，很難直接將電轉售給大企業，不是找不到窗口洽談，就是發電規模不大、企業擔心採購的溝通成本過高；其次，在售電時，小案場也會擔心中間售電業者的金流穩定性以及透明度，相較於穩定但價格較低的台電收購價，許多小案場遲遲不敢將綠電轉供給企業。

麗升能源董事長林麗珍表示，「綠電交易加速器」二大功能幫助小電廠轉售綠電：第一，整合眾多小電廠的綠電轉售需要綠電的大企業，讓小案場可以獲得比過去售電給台電更多收入；第二，香印永續攜手玉山銀行合作「綠電信託」，透過玉山銀行信託專戶，提升綠電交易的透明度與安全性，確保售電金流交易安全！期待「綠電交易加速器」能夠持續幫助遍佈全台灣的各型太陽能電廠，用更好的綠電價格提升發電收入，並提升案場價值 2 成以上。

以台南某家裝置容量 300kW 的第三型發電業者為例，過去承租多個廠房屋頂設置太陽能板發電只能售電給台電，現在透過「綠能交易加速器」，不但可將綠電轉售大企業，不須自行接洽大企業就可增加 2 成售電收入。

此次合作，麗升能源作為「綠電交易加速器」，將與旗下的售電公司「香印永續」一起整合遍佈全台大小規模電廠的綠電；再加上香印永續已簽署的 10 MW 售電合約，預計每年供應 1 千萬度以上綠電，用於台灣大哥大全台超過 500 個基地台轉型綠電。同時，藉由麗升能源與玉山銀行攜手打造的綠電信託，確保發電廠穩定供電及幫助企業取得「綠電憑證」，降低綠電交易風險，提升更多企業採購綠電意願。