晶技自結1-8月稅前盈餘16.9億元 年增逾3成每股賺4.92元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-13 16:44
晶技 (3042-TW) 在 2023 年拿下全球頻率元件產業銷售冠軍，2024 年營運呈現逐季走高態勢，預估 2024 年營收恢復成長，同時， 2024 年 8 月營收優於 7 月表現達 12.05 億元，月增 3.56%，年增 16.16%，晶技 8 月自結獲利，單月稅前盈餘 1.66 億元，月減 33.35%，年減 32.9%，主要因認列匯兌損失 8000 萬元影響，單月每股稅前盈餘 0.48 元。
晶技 2024 年 1-8 月稅前盈餘 16.9 億元，年增 30.2%，每股稅前盈餘 4.92 元。
晶技 8 月盈餘呈現下滑走勢，主要在本身處於不利匯兌條件，包括新台幣兌美元匯率、新台幣兌日元匯率及人民幣匯率，都同樣處於不利的條件之下，8 月單月認列匯兌損失達 8000 萬元，縱然 8 月毛利率仍達 35.14%，在業外的損失侵蝕獲利之下，造成單自結獲利數呈現月減及年減。
在訂晶技單明朗同時，法人估晶技第三季營收將逾 34 億元，改寫 8 季以來新高，但在最新的接單狀況有利之下，預估 9 月營收還將超越 12.05 億元的上月表現，將推升晶技 2024 年第三營收快步跨越 35 億元大關。
晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，年增幅爲 20.16%，經分類計算後顯示，在不管燃油車、電動車高度的電子化優勢之下，晶技的車用應用石英元件出貨年成長高達 45%。 晶技 AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。
晶技的最新財報，第二季營收 29.23 億元，毛利率 36.75%，季增 3.15 個百分點，年增 0.45 個百分點，單季稅後純益 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元；上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。
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