晶技自結1-8月稅前盈餘16.9億元 年增逾3成每股賺4.92元

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晶技 8 月盈餘呈現下滑走勢，主要在本身處於不利匯兌條件，包括 新台幣 兌美元匯率、 新台幣 兌 日元 匯率及 人民幣 匯率，都同樣處於不利的條件之下，8 月單月認列匯兌損失達 8000 萬元，縱然 8 月毛利率仍達 35.14%，在業外的損失侵蝕獲利之下，造成單自結獲利數呈現月減及年減。

晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，年增幅爲 20.16%，經分類計算後顯示，在不管燃油車、電動車高度的電子化優勢之下，晶技的車用應用石英元件出貨年成長高達 45%。 晶技 AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。