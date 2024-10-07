晶技Q3營收旺創12季新高 估第4季營收季減10%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 13:18
頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在第三季消費電子、汽車應用需求旺季同時，6 月起的營收節節高，晶技公布 2024 年 9 月營收登 13 億元，月增 16.88%，年增 7.94%，累計 2024 年 1-9 月營收 93.45 億元，年增 19.58%。
2024 年第三季營收 36.68 億元，優於市場預期，並爲 12 季新高，季增 25.51%，年增 18.87%。晶技 2024 年以來單季營收都有較去年同期雙位數的成長，但目前 2024 年第四季訂單及出貨，將較第三的 36.68 億元呈現季節性的下滑 10% 幅度。
晶技 2024 年 1-8 月稅前盈餘 16.9 億元，年增 30.2%，每股稅前盈餘 4.92 元。
晶技 2024 年上半年營收 56.76 億元，年增幅爲 20.16%，經分類計算後顯示，在不管燃油車、電動車高度的電子化優勢之下，晶技的車用應用石英元件出貨年成長高達 45%。
晶技在 AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。
晶技的最新財報，第二季營收 29.23 億元，毛利率 36.75%，季增 3.15 個百分點，年增 0.45 個百分點，單季稅後純益 5.17 億元，季減 3.7%，年增 22.96%，每股純益 1.67 元；上半年營收 56.76 億元，毛利率 36.53%，年增 2.12 個百分點，稅後純益達 10.54 億元，年增 49.05%，每股純益達 3.4 元。
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