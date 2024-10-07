晶技Q3營收旺創12季新高 估第4季營收季減10%

2024 年第三季營收 36.68 億元，優於市場預期，並爲 12 季新高，季增 25.51%，年增 18.87%。晶技 2024 年以來單季營收都有較去年同期雙位數的成長，但目前 2024 年第四季訂單及出貨，將較第三的 36.68 億元呈現季節性的下滑 10% 幅度。

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晶技在 AI 生態系及車用電子應用石英元件產品，屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。