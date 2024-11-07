石破茂首度與川普通話致賀 稱他「非常友善」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-07 13:05

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日本首相石破茂週四 (7 日) 表示，上午已首度與川普通電話表達祝賀之意，兩人皆希望盡快面對面會談，石破並稱川普「非常友善」。

石破表示，他和川普同意強化日本與美國的聯盟，並希望「儘快」籌辦一場面對面的會談。

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「這是我們第一次一對一交談，」石破對記者說明， 「總而言之，我覺得他非常友善，是一個能夠誠實、公開地說話的人，不會試圖粉飾或粉飾自己的話。」

當被問及如果川普要求日本增加防衛費等問題，石破答表示，該怎麼負擔一事，除了金錢、能力的問題外，還有該如何操作運用的問題。不僅是金額而已，需從裝備、運用方面等觀點認真討論如何強化日美同盟。