鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.72元，其中最高估值2.25元，最低估值1.25元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.25(2.25)
|3.48
|4.1
|2.36
|最低值
|1.25(1.25)
|0.88
|0.97
|1.05
|平均值
|1.73(1.7)
|1.6
|1.88
|1.89
|中位數
|1.72(1.68)
|1.49
|1.8
|1.92
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|301.90億
|316.62億
|332.89億
|335.89億
|最低值
|288.73億
|280.83億
|282.06億
|288.73億
|平均值
|295.48億
|294.83億
|300.72億
|303.45億
|中位數
|294.90億
|293.93億
|298.15億
|298.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.38
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|營業收入
|278.12億
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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