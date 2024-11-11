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鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.72元，其中最高估值2.25元，最低估值1.25元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.25(2.25)3.484.12.36
最低值1.25(1.25)0.880.971.05
平均值1.73(1.7)1.61.881.89
中位數1.72(1.68)1.491.81.92

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值301.90億316.62億332.89億335.89億
最低值288.73億280.83億282.06億288.73億
平均值295.48億294.83億300.72億303.45億
中位數294.90億293.93億298.15億298.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.383.937.021.61-1.69
營業收入278.12億252.85億285.86億301.54億296.52億

詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARA

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