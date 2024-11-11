鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 14:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.05元，其中最高估值5.49元，最低估值4.75元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.49(5.49)
|7.62
|8.18
|7.29
|最低值
|4.75(4.75)
|5.66
|5.11
|7.23
|平均值
|5.03(5)
|6.41
|6.68
|7.26
|中位數
|5.05(4.96)
|6.4
|6.7
|7.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.50億
|9.68億
|10.76億
|8.60億
|最低值
|6.97億
|8.20億
|7.65億
|8.60億
|平均值
|7.18億
|8.89億
|9.20億
|8.60億
|中位數
|7.15億
|8.97億
|9.30億
|8.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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