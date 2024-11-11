search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 14:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.96元上修至5.05元，其中最高估值5.49元，最低估值4.75元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.49(5.49)7.628.187.29
最低值4.75(4.75)5.665.117.23
平均值5.03(5)6.416.687.26
中位數5.05(4.96)6.46.77.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.50億9.68億10.76億8.60億
最低值6.97億8.20億7.65億8.60億
平均值7.18億8.89億9.20億8.60億
中位數7.15億8.97億9.30億8.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.034.603.633.63
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

相關行情

台股首頁我要存股
Royal Gold, Inc.149.931.78%

延伸閱讀


Empty