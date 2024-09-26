派拉蒙縮編後 迪士尼也裁員300人 均位於美國 未來可能裁更多人

鉅亨網編譯許家華 綜合報導 2024-09-26 10:57

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迪士尼 (DIS-US) 周三 (25 日) 宣布，為了提高「企業級功能」的運作效率，已全球裁員約 300 人，未來幾天可能會有更多裁員。

迪士尼發言人聲明：「我們會不斷評估如何投資於業務，更有效地管理資源和成本，以推動消費者所重視和期待的創新與創意。」

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受影響的員工均位於美國，裁員涉及法律、人力資源、財務和傳播等多個部門，但主題樂園、ESPN 和迪士尼娛樂部門並未受到影響。

今年 7 月，迪士尼娛樂電視部門進行裁員，導致 ABC 和 Hulu 的非劇本部門合併，並使多位高層離職，包括 Hulu Originals 的紀錄片及非劇本系列高級副總裁 Belisa Balaban 和 ABC 娛樂及華特迪士尼電視替代娛樂的非劇本及替代娛樂高級副總裁 Tiffany Faigus。當時約有 140 名員工受到影響，迪士尼擁有的國家地理頻道受影響最為嚴重，裁減 13% 員工。