中鋼攜富田電機成立聯合實驗室 布局高值化馬達應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-11 11:44

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隨著近年來全球掀起無人機風潮，政府於國內積極推動無人機產業鏈國產化，中鋼因應無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求特性，開發薄頂規超高磁通電磁鋼 20CS1500P 之專用材料；富田電機也成立小型化事業部，聚焦無人機、低軌衛星及 AI 機器人相關市場，尤以無人機馬達的發展最為迅速。

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中鋼表示，過往除了與富田電機協同開發電動車馬達產品，也協助富田電機導入中鋼自主研發的自黏塗料技術，並建立自黏鐵芯馬達量產實績，此次雙方成立聯合實驗室，結合高端鋼材及先進馬達產製技術的優勢，可望在提升無人機的升力和續航力方面，實現「1+1 大於 2」的合作綜效。

富田電機為電動載具動力系統及工業馬達技術暨製造廠，馬達產品多元應用於公路型及非公路型電動載具、風機、工具機與泵浦等產業；中鋼透過早期供應商參與 (EVI) 模式與富田電機展開合作契機，將開發的高磁通、低鐵損電磁鋼導入其馬達產品，成功打入美系和日系電動車供應鏈。