法人：Fed長期降息趨勢不變 可拉長債券存續期間

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 10:48

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美國大選結果出爐，川普再度當選總統，加上聯準會 7 日結束利率決策會議宣布降息 1 碼，全球金融市場迎來新的變數。中國信託投信表示，儘管川普當選為市場帶來通膨隱憂，但聯準會長期降息趨勢不變，建議投資人可拉長債券存續期間，把握進場時機。

聯準會此次會議結論指出，考量到美國經濟持續擴張、就業市場保持強勁，通膨率朝 2% 推進，但仍略高於目標，決議降息 1 碼，將基準利率降至 4.5% 至 4.75% 區間。這也是聯準會今年 9 月啟動降息循環以來的第二次降息，已累計降息 3 碼 (75bps)，顯示其維持寬鬆貨幣政策的方向。

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中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼指出，聯準會主席鮑爾在會後記者會上雖釋出經濟展望樂觀的訊號，但也強調將持續關注經濟數據變化，顯示聯準會貨幣政策立場已從先前的「鴿派」轉向「中性」。

針對川普勝選，房旼認為，市場擔憂其政策可能加劇通膨，但這屬於短期影響。他分析，川普的貿易保護主義和增加基建支出等政策，確實可能在短期內推升通膨；但長期來看，全球經濟放緩的趨勢，以及川普可能推行的減稅政策，都將對通膨產生抑制效果。

對於投資策略，房旼建議投資人可拉長債券存續期間，並把握近期殖利率回彈的進場機會。他表示，過去在美國通膨率高達 8% 至 9% 時，債券殖利率曾一度升破 5%，而現在通膨率已顯著回落，殖利率卻仍在 4% 左右，顯示債券價格相對便宜，是良好的投資時機。