債券ETF 11月除息大戰開打 票息前十強5%起跳
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 11:53
本周全球市場很熱鬧！不僅有美國總統大選最終戰，科技巨頭公布財報，還有美國聯準會即將召開 11 月利率決策會議，多重變數夾擊，市場趨避情緒升溫，由於債市具備固定收益特性，吸引市場資金湧入。 11 月又將展開新一波債券 ETF 除息大戰，票面利率前十強都有 5% 以上的水準。
市場法人表示，觀察市場上 34 檔即將除息的債券 ETF，其中以凱基美國非投等債 (00945B-TW) 票面利率 8.09% 最高，對比最近一期配息金額與 11 月 5 日收盤價換算，00945B 年化配息率同樣有 8% 以上水準，堪稱配息底氣最足的債券 ETF。
此外，富邦全球非投等債 (00741B-TW) 票面利率亦有 7.14%，推算年化配息率達 8.54%，表現不俗；群益 1-5Y 投資級債 (00860B-TW) 票面利率為 6.01%，位居第三名。
凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，相較於高股息 ETF，債券 ETF 具備固定收益特性，票面利率等於是企業願意拿出多少利息借錢，因此票面利率越高，代表發債企業的配息力相對越強；當債市面臨公債殖利率走高環境，票面利率越高的債券，相對更有底氣抵禦殖利率走高帶來的資本利得減損。
鄭翰紘認為，美國大選凸顯財政赤字議題，市場預期選後美國政府會增加舉債，帶動通膨隱憂，也令市場對美國聯準會降息幅度與腳步的預期心理出現變化，短期內公債殖利率下行空間有限的情況下，選擇債券 ETF 建議考慮存續天期偏短、信評偏中段的債種，並適度承擔信用風險，以換取利差優勢，在追求債息與風險之間取得最佳平衡點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 富豪都愛買！債券ETF受益人衝195萬人 00687B月增1.4萬最旺
- 百億級月月配債券ETF配息力比一比 這2檔不降反升
- 00966B為ESG優等生加減權 投資「債」加值
- 聯電重挫拖累高息ETF 市場驚只有"他"不受影響
下一篇