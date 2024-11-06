債券ETF 11月除息大戰開打 票息前十強5%起跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 11:53

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本周全球市場很熱鬧！不僅有美國總統大選最終戰，科技巨頭公布財報，還有美國聯準會即將召開 11 月利率決策會議，多重變數夾擊，市場趨避情緒升溫，由於債市具備固定收益特性，吸引市場資金湧入。 11 月又將展開新一波債券 ETF 除息大戰，票面利率前十強都有 5% 以上的水準。

市場法人表示，觀察市場上 34 檔即將除息的債券 ETF，其中以凱基美國非投等債 (00945B-TW) 票面利率 8.09% 最高，對比最近一期配息金額與 11 月 5 日收盤價換算，00945B 年化配息率同樣有 8% 以上水準，堪稱配息底氣最足的債券 ETF。

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此外，富邦全球非投等債 (00741B-TW) 票面利率亦有 7.14%，推算年化配息率達 8.54%，表現不俗；群益 1-5Y 投資級債 (00860B-TW) 票面利率為 6.01%，位居第三名。

製表：鉅亨網記者陳于晴

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，相較於高股息 ETF，債券 ETF 具備固定收益特性，票面利率等於是企業願意拿出多少利息借錢，因此票面利率越高，代表發債企業的配息力相對越強；當債市面臨公債殖利率走高環境，票面利率越高的債券，相對更有底氣抵禦殖利率走高帶來的資本利得減損。