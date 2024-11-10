揚智Q3虧損收斂 每股小虧0.28元 ASIC業務有斬獲

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-10 09:39

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IC 設計業者揚智 (3041-TW) 公布第三季財報，受惠營運成本降低，產品獲利空間提升，稅後虧損 3288.5 萬元，較上季 5172 億元收斂，也較去年同期虧損 2.56 億元大幅減少，每股稅後虧損 0.28 元。

揚智第三季營收 4.28 億元，季增 4.4%，年增 51.31%，毛利率 23.45%，季減 13.92 個百分點，年增 11.6 個百分點，營益率 - 16.78%，稅後虧損 3288.5 萬元，較上季 5172 億元收斂，也較去年同期虧損 2.56 億元大幅收斂，每股稅後虧損 0.28 元。

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揚智前三季營收 12.33 億元，年增 22.86%，毛利率 28.48%，年增 7.71 個百分點，營益率 - 15.38%，稅後虧損 2.2 億元，較去年同期虧損 6.6 億元明顯收斂，每股稅後虧損 1.89 元。

揚智為全球廣播電視市場的領導企業，在全球衛星付費電視市佔率超過 40%，下半年推出新一代高整合型晶片 F6P，具備雲端 IPTV 方案和超低功耗等優勢，支持包括 YouTube 在內的全球網路電視服務，為付費電視市場帶來了革命性的新選擇，也進一步鞏固公司在付費電視市場的競爭優勢。

揚智近期積極拓展 ASIC 設計業務，並已取得顯著進展，為公司營收作出重要貢獻，尤其針對高速多媒體應用，公司基於 Arm 及 RISC V 雙平台構建的 ASIC 設計服務平台，為晶圓廠提供包含 USB、HDMI、DDR 及 MIPI 介面等線路元件設計庫，提供多媒體高速傳輸介面小晶片 (Multimedia I/O Chiplet) 以滿足客戶在特殊用途方面的多樣化整合需求。

展望未來，揚智將持續推動 ASIC 業務的成長，並在 AI 智慧家庭領域拓展創新產品。公司憑藉其領先的技術和穩定的收入基礎，致力於為全球客戶提供高品質、定製化的晶片解決方案。