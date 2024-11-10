〈台股風向球〉川普行情美股飆新高 台股回歸基本面拚叩關2萬4

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-10 12:10

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美國總統大選結果底定，再加上聯準會如市場預期降息 1 碼，上周五美股三大指數齊創新高，本周台股加權指數周線終結連 2 黑，強彈多達 773 點，外資和投信均轉買，台股交易員指出，多頭氣勢正強，台股有望持續朝 24000 點關卡靠攏。

台股交易員說，美國二大不確定因素解除後，盤面又回歸到台股第三季財報的基本面，多頭資金會不斷地找尋財報資優生，但同時，財報和 10 月營收如預期的個股賣壓也會湧現，呈現個股走勢更加分歧的態勢。

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台股交易員認為，第四季作帳行情受到投資人的期待，再加上聯準會維持降息腳步，大盤仍可望持續朝 24000 點大關推進，但前提仍是總統當選人川普沒有驚人發言。

上周外資轉買，而以金額來看，買超前 10 大標的分別為鴻海 (2317-TW) 近 85 億元，廣達 (2382-TW)73 億元，緯創 (3231-TW)67 億元，鴻準 (2354-TW)61 億元，技嘉 (2376-TW) 和長榮 (2603-TW) 均逾 32 億元，華城 (1519-TW) 和陽明 (2609-TW) 也達 25 億元上，顯示外資短期積極布局具 AI 題材的大型股，以及海運股。