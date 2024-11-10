〈台股風向球〉川普行情美股飆新高 台股回歸基本面拚叩關2萬4
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-10 12:10
美國總統大選結果底定，再加上聯準會如市場預期降息 1 碼，上周五美股三大指數齊創新高，本周台股加權指數周線終結連 2 黑，強彈多達 773 點，外資和投信均轉買，台股交易員指出，多頭氣勢正強，台股有望持續朝 24000 點關卡靠攏。
台股交易員說，美國二大不確定因素解除後，盤面又回歸到台股第三季財報的基本面，多頭資金會不斷地找尋財報資優生，但同時，財報和 10 月營收如預期的個股賣壓也會湧現，呈現個股走勢更加分歧的態勢。
台股交易員認為，第四季作帳行情受到投資人的期待，再加上聯準會維持降息腳步，大盤仍可望持續朝 24000 點大關推進，但前提仍是總統當選人川普沒有驚人發言。
上周外資轉買，而以金額來看，買超前 10 大標的分別為鴻海 (2317-TW) 近 85 億元，廣達 (2382-TW)73 億元，緯創 (3231-TW)67 億元，鴻準 (2354-TW)61 億元，技嘉 (2376-TW) 和長榮 (2603-TW) 均逾 32 億元，華城 (1519-TW) 和陽明 (2609-TW) 也達 25 億元上，顯示外資短期積極布局具 AI 題材的大型股，以及海運股。
美股三大指數上周五同創歷史新高，永豐投顧說明，美股道瓊與 S&P 500 指數大致保持月線以上，下檔將以中長線的季線為支撐，但費城半導體指數則顯得較疲弱，尤其是季線剛剛扭轉，卻距離長線趨勢年線很近，選後能否守住年線，是重要觀察指標。
永豐投顧也提醒，輝達將在美國時間 11 月 20 日公布第三季財報，根據 Bloomberg 預期，毛利率維持在 75%，但獲利年增率在高比較基期下，由上一季的 166% 降到 96%；據過去幾次輝達財報發布會的經驗，輝達往往在毛利率上會超越分析師預期，實際發布情況值得注意。
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