川普、共和黨只是險勝 Piper Sandler：恐難推動重大立法 市場不宜太樂觀

鉅亨網編譯許家華 2024-11-09 11:53

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隨著川普成功選任總統，市場對於將推出擴張性財政策和維持美國經濟優勢的期望持續高漲。然而，Piper Sandler 分析師卻質疑此點，認為川普的窄幅勝利以及共和黨在國會中的微弱優勢，將使其推動重大立法（包括企業減稅）變得困難重重。

Piper Sandler 的分析師指出：「川普是一位不受歡迎的跛腳總統，他以微弱的優勢贏得選舉，並且在國會中僅有薄弱的支持。投資者不該對他能通過國會的政策抱有著過於樂觀的期待。」

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他們提到，川普的勝利雖然引人注目，但卻是類似於喬治 ·W· 布希和巴拉克 · 歐巴馬在連任選舉中的窄幅勝利。

布希在 2004 年以 50.7% 的得票率戰勝約翰 · 克里，而歐巴馬則在 2012 年以 51.0% 的得票率擊敗米特 · 羅姆尼。川普目前的得票率為 50.8%，而副總統賀錦麗則為 47.5%，分析師預測隨著加州更多選票的計算，這一領先優勢可能會縮小。

儘管共和黨可能會繼續控制眾議院，但分析師認為，這一優勢將非常接近目前的四席微弱優勢。他們指出，這樣的微薄多數將對推動重大立法構成重大挑戰。 「正如我們在過去兩年所見，這樣的多數對共和黨領導層來說是一場噩夢。」

在參議院方面，儘管共和黨在這次選舉中贏得三個席位，重新獲得控制權，分析師強調，即使在參議院擁有少量的投票優勢，幾乎所有的立法都需要 60 票的支持。他們對川普能否推動重大減稅或擴張性財政策表示懷疑，認為幾乎不太可能通過企業稅率降低的提案。

然而，分析師指出，川普仍然可以在不依賴國會的情況下採取多項行動，這些行動可能會受到市場的歡迎，特別是在經濟領域。這包括延長 2017 年的減稅政策、實施提高關稅的計畫以及加強對非法移民的打擊。