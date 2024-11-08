川普回鍋將再錯亞股與中國市場帶來巨大衝擊？專家這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-08 17:23

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隨著川普重返白宮，亞洲股市甚至是中國市場意外地成為有韌性的市場，基金經理人正樂觀認為當地承受川普關稅戰能力優於歐洲。市場認為，亞洲出口商和供應鏈已經能更好地應對貿易緊張局勢，中國已準備提振內需，而印度的快速成長也具有吸引力。

《路透社》報導，川普以減稅跟保護主義為競選政見重新上台執政，但亞股幾乎未出現恐慌情緒，這一情況跟歐洲汽車和再生能源類股大跌形成鮮明對比。

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摩根大通日本股票現貨銷售部門共同負責人之一的 Shinji Ogawa 周四 (7 日) 說，「我們看到買盤逐漸升溫，投資人選擇工業和金融類股。有些說法不一定會讓『川普交易』左右市場」，並指日本即將升息，中國周五 (8 日) 料將批准提振經濟的措施。

不過，擁有全球業務或希望實現投資多元化的投資人在上月稍微減持亞股，主要是印度股票，但他們撤出後仍持續押注亞洲。

香港花旗財富亞洲投資策略主管 Ken Peng 表示，在美元資本成本不太可能大幅下跌的環境下，可能會出現對成長的更多偏好，所以印度股市將繼續被看好。

此外，日本汽車股反彈，銀行股及對資本支出敏感的機械類股大漲，均顯示投資人仍關注日本。在越南，由於市場預期政府將因川普關稅戰擴大製造業，工業園區營運商 Becamex 股價也大漲。

深圳 Shenzhen Dragon Pacific 資管公司董事長 Charles Wang 說：「無論是在科技、軍事還是在財經上，中國現在對任何限制都做好了更好的準備。我們對川普有了更好的了解，川普在與中國的博弈上也可能會更謹慎，以避免出現雙輸的情況。」

其他投資人則指出，中國政府料將透過支持本地支出來應對貿易緊張局勢。北京資產管理公司 Lingtong Shengtai 董事長 Dong Baozhen 說：「更高的關稅只會加強中國對內需的依賴，這將轉化為更多的支持政策。」

川普的政見也可能為亞洲帶來好處。法國巴黎銀行中國多元資產投資主管 Wei Li 表示，川普在國內的減稅政策可能會透過提振需求而使中國企業受益。

其他基金經理人則表示，川普的孤立主義外交政策可能會為中國改善與歐洲甚至與美國的關係留下空間。