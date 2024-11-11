川普又要退群！紐時爆料：川普準備退出《巴黎氣候協定》

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-11 08:30

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據《紐約時報》上周五（8 日）報導，美國準總統川普過渡團隊已經準備好一系列支持傳統能源的行政命令和公告，包括退出《巴黎氣候協定》，以及縮減部分國家保護區的範圍，允許石油公司進一步鑽探和採礦。

《巴黎氣候協定》是聯合國因應氣候變遷最重要的進程，該協定首次讓幾乎全世界所有國家都同意減少導致全球變暖的溫室氣體排放。

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2017 年，川普首次擔任美國總統時，就宣布美國退出《巴黎氣候協定》，但當時這項決定的實際衝擊有限，因為在協定條約的限制下，美國到 2020 年 11 月才正式退出《巴黎氣候協定》，也就是川普離任前幾個月。

到了 2021 年 2 月，也就是現任總統拜登剛上任不久，美國就宣布重新加入《巴黎氣候協定》。

但這次，如果川普再次宣布退出協定，他只需等待一年，美國就會完全退出——這意味著美國將有三年時間不受聯合國《巴黎氣候協定》約束。

除了退出《巴黎氣候協定》，川普團隊還在醞釀一系列其他能源措施。

今年 1 月，拜登政府暫停批准新的液化天然氣出口，以完成對出口對環境和經濟影響的研究。然而，據《紐約時報》報導，川普預料將結束這一禁令，並撤銷允許加州等州實施更嚴格汙染標準的豁免。

此外，還有消息人士透露，川普過渡團隊中一些成員正在討論將美國環境保護局總部遷出華盛頓。