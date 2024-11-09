川普重返白宮、MSCI調整、台積電10月營收首度衝破3000億 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-09 10:50

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美國總統大選落幕，最終由川普勝出，法人認為，股市回歸反映基本面；MSCI 周四 (7 日) 公布最新季度調整結果，台股本次權重調整呈現一升、一降、一平，新增鈊象、健策；台積電周五 (8 日) 公布 10 月營收達 3142 億元，首度突破 3000 億大關，以下為本周大事回顧：

川普重返白宮 法人：股市回歸基本面 掌握潛在投資機會

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美國總統大選結果大致底定，根據最新統計結果，在 538 張選舉人票中，共和黨候選人川普已衝破當選門檻並自行宣布當選。保德信投信指出，根據歷史經驗，選前因政治不確定性市場震盪難免，然而當選舉結果塵埃落定之後，股市終將回歸反映基本面，多數時候甚至會出現慶祝行情。

台灣科技界如何看川普當選

・ TSIA 侯永清：台美合作方向不會改變

川普當選美國總統恐對台灣半導體祭出關稅，台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長侯永清周四 (7 日) 受訪指出，目前尚未接獲正式通知，也不清楚細節，但是台灣與美國已合作數十年，雙方有很好的夥伴關係，並不會因選舉而改變長期關係，至於細節會有什麼樣的調整再來討論。

・佳世達陳其宏：對供應鏈全球布局衝擊很大 要跑得比別人更快

・和碩童子賢：台灣產業道路將較顛簸但不影響地位

・廣達楊麒令：不要自己嚇自己

・金仁寶許勝雄：中美對立下 企業在產業鏈須扮演價值貢獻者

美國總統大選結果出爐，最終由川普當選、重返白宮，金仁寶集團總裁許勝雄接受媒體訪問提到，無論誰當選美國總統，都是中美強權之間的爭霸戰，而台灣企業必須扮演價值貢獻者的角色，才足以對抗中美對立的局面。

〈MSCI 調整〉台股權重一升一降一平 鈊象、健策納成分股

MSCI (明晟) 周四 (7 日) 公布最新季度調整結果，台股本次權重調整呈現一升、一降、一平，市場最關心的 MSCI 台灣指數成分股方面，本次新增鈊象 (3293-TW)、健策 (3653-TW)，刪除華邦電 (2344-TW)，總檔數增至 88 檔，最新權重將在 11/25 收盤生效。

台積電 10 月營收 3142 億元 首破 3000 億元大關創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周五 (8 人) 公布 10 月營收 3,142 億 4,000 萬元，月增 24.8%，年增 29.2%，累計前 10 月營收 2 兆 3,400 億 8,600 萬元，年增 31.5%；受惠 AI 晶片需求續強，加上新一代手機與 PC 旗艦晶片陸續推出，台積電 10 月營收一舉衝破 3000 億元大關，創下歷史新高，累計前 10 月也已超越去年全年。

〈進出口統計〉連 12 紅！10 月出口年增 8.4% 創同月新高 財部估 11 月年增 5% 續紅

財政部周五 (8 日) 公布海關進出口貿易統計，10 月出口 413 億美元，月增 1.8%，年增 8.4%，連 12 紅，創歷年同月新高；累計 1 至 10 月出口 3,904.2 億美元，年增 10.0%。累計 1 至 10 月出、進口分別年增 10.0%、9.8%，規模值皆為歷年同期次高。財政部統計處長蔡美娜預估 11 月年增約 5%，出口額在 393-408 億美元之間，可望寫下連 13 個月正成長。

〈中油新董總上任〉台灣中油新董總方振仁、張敏就任 接掌「減碳、AI、綠電」3 大轉型任務