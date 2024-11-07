〈MSCI調整〉台股權重一升一降一平  鈊象、健策納成分股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-07 11:30

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MSCI (明晟) 今 (7) 日公布最新季度調整結果，台股本次權重調整呈現一升、一降、一平，市場最關心的 MSCI 台灣指數成分股方面，本次新增鈊象 (3293-TW)、健策 (3653-TW)，刪除華邦電 (2344-TW)，總檔數增至 88 檔，最新權重將在 11/25 收盤生效。

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.93% 上調至 1.94%，調升 0.01%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重維持 18.70%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 21.28% 下調至 21.25%，調降 0.03%。

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MSCI 台灣指數成分股方面，本次新增鈊象、健策，刪除華邦電，指數成分股上升為 88 檔，並有 25 檔成分股調整在外流通股數。

本次權重調升最多為鈊象，其權重為 0.53%，調升 0.53%；權重調降最多為台積電，其權重為 52.48%，調降 0.39%。