search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台積電10月營收3142億元 首破3000億元大關創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 13:43

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公布 10 月營收 3,142 億 4,000 萬元，月增 24.8%，年增 29.2%，累計前 10 月營收 2 兆 3,400 億 8,600 萬元，年增 31.5%；受惠 AI 晶片需求續強，加上新一代手機與 PC 旗艦晶片陸續推出，台積電 10 月營收一舉衝破 3000 億元大關，創下歷史新高，累計前 10 月也已超越去年全年。

台積電預估，第四季營收 261-269 億美元，以中位數推算，季增 13%、年增 35%，以美元兌新台幣 32 元匯率推算，新台幣營收為 8352-8608 億元，依 10 月營收推算，11、12 月營收將回落。


外媒近日報導，拜登政府將趕在川普上任前，盡可能與各家業者包括台積電，針對晶片法案補助達成協議，預期至少有三家公司即將取得晶片法補助。

台積電第四季受惠蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、聯發科 (2454-TW) 與高通 (QCOM-US) 等大客戶積極下單，5 奈米、3 奈米產能滿載，加上先進封裝依舊供不應求，10 月營收創下歷史新高。

文章標籤

台積電10月營收補助美國

相關行情

台股首頁我要存股
台積電10902.35%
聯發科1280-1.92%
台積電201.194.12%
蘋果227.492.14%
輝達148.8752.24%
超微半導體149.8153.25%
高通172.91-0.05%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.12
加權指數法興(購) 槓桿5.92
加權指數法興(售) 槓桿6.58
加權指數法興(售) 槓桿7.23

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
台積電

57.14%

勝率

#當沖高手_強

偏強
台積電

57.14%

勝率

#V型反轉

偏強
台積電

57.14%

勝率

#上升三紅K

偏強
台積電

57.14%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
台積電

57.14%

勝率

延伸閱讀


Empty