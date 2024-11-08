台積電10月營收3142億元 首破3000億元大關創新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-08 13:43
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公布 10 月營收 3,142 億 4,000 萬元，月增 24.8%，年增 29.2%，累計前 10 月營收 2 兆 3,400 億 8,600 萬元，年增 31.5%；受惠 AI 晶片需求續強，加上新一代手機與 PC 旗艦晶片陸續推出，台積電 10 月營收一舉衝破 3000 億元大關，創下歷史新高，累計前 10 月也已超越去年全年。
台積電預估，第四季營收 261-269 億美元，以中位數推算，季增 13%、年增 35%，以美元兌新台幣 32 元匯率推算，新台幣營收為 8352-8608 億元，依 10 月營收推算，11、12 月營收將回落。
外媒近日報導，拜登政府將趕在川普上任前，盡可能與各家業者包括台積電，針對晶片法案補助達成協議，預期至少有三家公司即將取得晶片法補助。
台積電第四季受惠蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、聯發科 (2454-TW) 與高通 (QCOM-US) 等大客戶積極下單，5 奈米、3 奈米產能滿載，加上先進封裝依舊供不應求，10 月營收創下歷史新高。
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