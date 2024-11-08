台積電10月營收3142億元 首破3000億元大關創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公布 10 月營收 3,142 億 4,000 萬元，月增 24.8%，年增 29.2%，累計前 10 月營收 2 兆 3,400 億 8,600 萬元，年增 31.5%；受惠 AI 晶片需求續強，加上新一代手機與 PC 旗艦晶片陸續推出，台積電 10 月營收一舉衝破 3000 億元大關，創下歷史新高，累計前 10 月也已超越去年全年。