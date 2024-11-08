〈美股早盤〉市場消化聯準會未來降息前景 主要指數小幅波動
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:41
隨著市場消化聯準會對未來降息的前景，美股周五 (8 日) 早盤，道瓊指數上漲 0.27%，標普 500 指數上漲 0.14%，那斯達克指數持平，費半下跌 0.07%。
川普本周稍早贏得 2024 年總統大選後，三大主要股指連日大漲，均有望實現單周強勁上漲，其中標普 500 和道瓊指數上漲約 4%，這兩個指數都有望創下自 2023 年 11 月以來最好的一周。那斯達克指數表現更佳，截至周四收盤上漲 5.6%。
聯準會周四一如市場預期，將基準利率下調 25 個基點至 4.5% 至 4.75% 的區間。聯準會主席鮑爾表示，總統選舉結果不會對貨幣政策產生短期影響。但他重申，聯準會將維持以數據驅動的進一步寬鬆政策，儘管他確實指出，通膨正在降溫，與聯準會的前景一致，而經濟成長仍然健康。
Global X ETF 投資策略主管 Scott Helfstein 表示，「與大選前一周相比，今天聯準會的降息路徑更加不明朗」。
CME Fedwatch 顯示，交易員預計聯準會將在 12 月再降息 25 個基點的可能性為 76.1%，維持利率不變的可能性為 23.9%。
周五原油價格下跌，但在一些頂級生產商推遲增產計畫，以及供應中斷進一步加劇的前景下，本周預計整體收漲。
截至台北時間周五 22 時許：
- 道瓊指數上漲 120.08 點或 0.27%，暫報 43849.42 點
- 那斯達克上漲 0.23 點或 0.001%，暫報 19269.69 點
- 標普 500 上漲 8.13 點或 0.14%，暫報 5981.23 點
- 費半下跌 3.83 點或 0.07%，暫報 5330.16 點
- 台積電 ADR 上漲 2.27% 至每股 205.59 美元
- 十年期美債殖利率下跌 1 個基點，至 4.31%
- 紐約輕原油下跌 1.76%，至每桶 71.09 美元
- 布蘭特原油下跌 1.51%，至每桶 74.49 美元
- 黃金下跌 0.31%，至每盎司 2698.15 美元
- 美元指數上漲 0.22%，至 104.74
焦點個股：
Airbnb (ABNB-US) 下跌 8.71%，報 134.53 美元
Airbnb 公佈的第三季財報低於分析師預期，但營收小幅成長。
根據 LSEG 數據， Airbnb 第三季 每股收益為 2.13 美元，比市場普遍預期低 1 美分。季度營收為 37.3 億美元，略高於分析師預期的 37.2 億美元。
該公司預計第四季營收將在 23.9 億美元至 24.4 億美元之間。據 LSEG 稱，分析師預計這段時期的營收為 24.2 億美元。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.16%，報 303.32 美元
特斯拉目前為客戶提供租賃電動皮卡 Cybertruck 的選擇，價格為每月 999 美元起。
特斯拉網站顯示，美國消費者只需支付 7500 美元首付就能夠租賃全輪驅動版 Cybertruck，租期 3 年，可以選擇按月付款。
消費者也可以選擇租賃 2 年，無需首付，每月租金約 1600 美元。
輝達 (NVDA-US) 上漲 0.30%，報 149.33 美元
因人工智慧 (AI) 晶片需求激增，輝達現已成為全球市值最高的公司，公司今天成為道瓊指數成員，它將取代競爭對手晶片製造商英特爾 (INTC-US)，自今年年初以來，英特爾正在進行重大重組以扭轉業務，其股價已下跌近一半。
華爾街分析：
美國銀行表示，川普宣布贏得總統大選，美國股市周三錄得五個月來最大單日資金流入，有 200 億美元流入市場。
Michael Hartnett 領導的美國銀行策略師表示，從美國大選到就職日這段時間，他將其描述為美國股市的「風險偏好機會窗口」。
Hartnett 建議，投資人可選擇有望從川普時代潛在政策中受益的產業，包括金融、房地產投資信託基金和小型股，並專注於那些長期債務風險較小的產業。
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