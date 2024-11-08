〈美股早盤〉市場消化聯準會未來降息前景 主要指數小幅波動

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:41

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川普本周稍早贏得 2024 年總統大選後，三大主要股指連日大漲，均有望實現單周強勁上漲，其中標普 500 和道瓊指數上漲約 4%，這兩個指數都有望創下自 2023 年 11 月以來最好的一周。那斯達克指數表現更佳，截至周四收盤上漲 5.6%。

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聯準會周四一如市場預期，將基準利率下調 25 個基點至 4.5% 至 4.75% 的區間。聯準會主席鮑爾表示，總統選舉結果不會對貨幣政策產生短期影響。但他重申，聯準會將維持以數據驅動的進一步寬鬆政策，儘管他確實指出，通膨正在降溫，與聯準會的前景一致，而經濟成長仍然健康。

Global X ETF 投資策略主管 Scott Helfstein 表示，「與大選前一周相比，今天聯準會的降息路徑更加不明朗」。

CME Fedwatch 顯示，交易員預計聯準會將在 12 月再降息 25 個基點的可能性為 76.1%，維持利率不變的可能性為 23.9%。

周五原油價格下跌，但在一些頂級生產商推遲增產計畫，以及供應中斷進一步加劇的前景下，本周預計整體收漲。

截至台北時間周五 22 時許：

道瓊指數上漲 120.08 點或 0.27%，暫報 43849.42 點

那斯達克上漲 0.23 點或 0.001%，暫報 19269.69 點

標普 500 上漲 8.13 點或 0.14%，暫報 5981.23 點

費半下跌 3.83 點或 0.07%，暫報 5330.16 點

台積電 ADR 上漲 2.27% 至每股 205.59 美元

十年期美債殖利率下跌 1 個基點，至 4.31%

紐約輕原油下跌 1.76%，至每桶 71.09 美元

布蘭特原油下跌 1.51%，至每桶 74.49 美元

黃金下跌 0.31%，至每盎司 2698.15 美元

美元指數上漲 0.22%，至 104.74

焦點個股：

Airbnb (ABNB-US) 下跌 8.71%，報 134.53 美元

Airbnb 公佈的第三季財報低於分析師預期，但營收小幅成長。

根據 LSEG 數據， Airbnb 第三季 每股收益為 2.13 美元，比市場普遍預期低 1 美分。季度營收為 37.3 億美元，略高於分析師預期的 37.2 億美元。

該公司預計第四季營收將在 23.9 億美元至 24.4 億美元之間。據 LSEG 稱，分析師預計這段時期的營收為 24.2 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.16%，報 303.32 美元

特斯拉目前為客戶提供租賃電動皮卡 Cyber​​truck 的選擇，價格為每月 999 美元起。

特斯拉網站顯示，美國消費者只需支付 7500 美元首付就能夠租賃全輪驅動版 Cyber​​truck，租期 3 年，可以選擇按月付款。

消費者也可以選擇租賃 2 年，無需首付，每月租金約 1600 美元。

輝達 (NVDA-US) 上漲 0.30%，報 149.33 美元

輝達和油漆製造大廠宣偉 (Sherwin-Williams) (SHW-US) 將開始正式列為道瓊指數成員。

華爾街分析：

美國銀行表示，川普宣布贏得總統大選，美國股市周三錄得五個月來最大單日資金流入，有 200 億美元流入市場。

Michael Hartnett 領導的美國銀行策略師表示，從美國大選到就職日這段時間，他將其描述為美國股市的「風險偏好機會窗口」。