FOMO心態助漲！高盛細數三大理由：標普500指數年底前上看約6015點

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 15:13

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以 David Kostin 為首的高盛分析師團隊認為，接下來美股將持續上漲，主要有三大理由。首先，從歷史走勢來看，美股在大選年的年底總能強勁上漲。

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最後，高盛預測川普政府推動的併購 (M&A) 和 IPO 活動將進一步支撐股市。

近年來，拜登政府實施的監管措施對企業併購活動構成挑戰，而這些措施在川普上任後很可能會放鬆，進而提振企業信心和企業現金支出。

此外，高盛依照自家現金併購模型指出，在今年減少 15% 之後，明年併購活動將反彈 20%。穩健的經濟和每股獲利增長、相對寬鬆的金融環境，以及可控的股市波動，應該會支援經濟活動。 ”

但這家華爾街投行仍警告，美債殖利率大幅上升恐擾亂選後的美股反彈走勢。隨著川普獲勝預期升溫，美債 10 年期殖利率在上月攀升至 4.4% 以上。

部分人士認為，殖利率攀升令債市交易員對川普治下的美國財政軌跡感到擔憂，因為川普幾乎沒有為不斷成長的美國國債提供任何政策解決方案。