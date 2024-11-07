FOMO心態助漲！高盛細數三大理由：標普500指數年底前上看約6015點
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 15:13
隨著美國總統與國會選舉大致底定，華爾街投行高盛集團 (GS-US) 最新預估，美股將繼續走高，漲勢能持續到至少年底。美股三大指數周三 (6 日) 齊創歷史新高，顯示投資人對共和黨總統候選人川普的降低企業稅、放鬆監管等親商政策滿懷期待。
以 David Kostin 為首的高盛分析師團隊認為，接下來美股將持續上漲，主要有三大理由。首先，從歷史走勢來看，美股在大選年的年底總能強勁上漲。
高盛分析師指出，從歷史上看，每逢大選年標普 500 指數從選舉日到年底的這段時間平均報酬率為 4%，若這一規律能再次應驗，標普 500 指數將有望升至 6015 點左右，預期本益比為 22 倍。「隨著選舉不確定性獲得解決，近期有韌性的經濟成長數據以及聯準會繼續降息，支持美國股市健康的前景。」
其次，隨著投資者將資金重新配置到股市，股市應該會走高。高盛表示，在美國大選前夕，由於對不確定性的擔憂，投資人減少股票部位，避險基金近幾周同時降低凈槓桿和總槓桿。目前，隨著政局不確定性下降，投資人可能會重新進場，進而推高標普 500 指數。
最後，高盛預測川普政府推動的併購 (M&A) 和 IPO 活動將進一步支撐股市。
近年來，拜登政府實施的監管措施對企業併購活動構成挑戰，而這些措施在川普上任後很可能會放鬆，進而提振企業信心和企業現金支出。
此外，高盛依照自家現金併購模型指出，在今年減少 15% 之後，明年併購活動將反彈 20%。穩健的經濟和每股獲利增長、相對寬鬆的金融環境，以及可控的股市波動，應該會支援經濟活動。 ”
但這家華爾街投行仍警告，美債殖利率大幅上升恐擾亂選後的美股反彈走勢。隨著川普獲勝預期升溫，美債 10 年期殖利率在上月攀升至 4.4% 以上。
部分人士認為，殖利率攀升令債市交易員對川普治下的美國財政軌跡感到擔憂，因為川普幾乎沒有為不斷成長的美國國債提供任何政策解決方案。
高盛也示警，接下來美債殖利率若進一步攀升，恐對美股漲勢構成威脅。
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