中鋼Q3轉虧每股虧0.01元 煉鋼廠二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (8) 日公告第三季財報，稅後淨損 8136 萬元、每股虧損 0.01 元，較上季轉虧；累計前三季稅後純益 18.83 億元、每股純益 0.12 元，較去年同期虧轉盈。

中鋼今日董事會也通過，分別斥資 3.67 億元、24.1 億元，進行煉鋼廠二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新計畫、動力工場 9 號、10 號、12 號鍋爐增設脫硝及脫硫系統計畫。

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中鋼表示，為使產線供料順利及穩定軋延品質，提升生產效率，通過投資 3.67 億元進行煉鋼廠二階扁鋼胚機械燒除機汰舊換新計畫，計畫期間自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日止，為期 2 年 6 個月。