中鋼黃建智：農曆年前拉貨潮估鋼價續漲 明年Q1展望樂觀
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-01 10:40
中鋼 (2002-TW) 董事長黃建智表示，11 月初中國可望再推出新的財政政策，鋼價 12 月還有機會續漲一波，漲勢可望延續到明年 1 月，加上過年前會有一波拉貨潮，明年第一季展望樂觀。
黃建智表示，目前觀察中國房地產已經撐住、不會再爛，剩下的就是刺激消費跟投資，中國今年 1-9 月鋼鐵出口量約 8000 多萬噸，但只要當地內需好轉、外銷量就會下來，目前中國鋼材出口平均單價約每公噸 770 美元，比內銷價還高 4 成。
黃建智近日也接任鋼鐵公會理事長，他表示， 2026 年東南亞將新增 7000 多萬噸產能，就算只開一半也有 3000 多萬噸鋼材進入市場，到了 2030 年更將新增逾 1 億噸，屆時不只中鋼，中下游廠商也會受到衝擊。
因此，黃建智認為，接下來台灣鋼廠必須積極供應鏈轉型，發展精緻鋼鐵就是非常重點的東西，中鋼今年第三季精緻鋼品的營收比重已經超過 10%，有信心到 2030 年、甚至可望提前達到 20% 的目標。
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