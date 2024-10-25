中鋼9月轉虧為14個月首見 前三季稅前盈餘36億元年增98%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-25 18:31

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中鋼 (2002-TW) 今 (25) 日公告 9 月稅前虧損 6.74 億元，單月轉虧近 14 個月首見，第三季稅前盈餘 1.43 億元，季減 89.2%、年減 7.5%，不過，前三季稅前盈餘 36.41 億元，仍年增 98.11%。

雖然短期獲利承壓，但中鋼認為，美國聯準會啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場穩健，美國經濟具韌性；中國大陸強力推動降準、降息、房貸優惠措施與設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，推升原物料行情向上。

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此外，中、美全球二大主要經濟體同步貨幣寬鬆，OECD 預估今、明兩年全球 GDP 成長率可達 3.2%。台灣民間投資增溫、消費動能延續，最新台灣九月外銷訂單 537.9 億美元連七紅，顯示終端需求緩步回溫，復以國內汽車用鋼需求續處相對高位，第四季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

中鋼 9 月營收 267.47 億元，月減 9.6%、年減 9.2%；營業淨損 14.12 億元、稅前虧損 6.74 億元較前月及去年同期轉虧；第三季營收 856.15 億元，季減 9.5%、年減 3%，營業淨損 12.23 億元、稅前盈餘 1.43 億元，季減 89.2%、年減 7.5%。

中鋼 9 月受到鋼價走跌、需求放緩影響，拖累營收表現，以出貨量來看，中鋼及子公司中龍出貨共 82.6 萬噸，較目標 85 萬噸略減，也低於 8 月的 87.3 萬噸，第三季出貨約 262-263 萬噸。