旺宏吳敏求：美要求技術外移 台積電恐難說不
鉅亨網記者吳承諦 台南 2024-11-08 18:17
面對川普重返白宮對台灣晶片業的衝擊，旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求 7 日受訪表示，美國未來勢必會要求台積電 (2330-TW) 將 5 奈米以下、甚至 2 奈米以下製程全數複製到美國，這才是所謂保護政策的真正意涵，而台積電恐怕也沒有說不的本錢。
吳敏求指出，儘管台灣對半導體技術輸出有嚴格規範，包括從 N-2 到 N-1 的限制，但在美國全力發展 AI 及台海緊張的雙重考量下，美方最佳防護就是要求台積電最先進製程全數在美國複製並生產。
針對台積電的技術優勢，吳敏求分析，台積電之所以能在相同製程節點下達到遠高於美國廠商的良率，關鍵在於擁有強大的數學團隊，透過 AI 大數據分析生產製程，快速縮短學習曲線。
至於提高對美軍購作為支付保護費的說法，吳敏求認為並不切實際。而對於美國可能對台灣晶片課徵關稅一事，他則表示需待細節出爐才能評估影響程度。
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