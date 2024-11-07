AI相關應用需求強勁 國巨10月營收雙增續創同期高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-07 17:42

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被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收，受惠 AI 相關應用需求強勁，營收 104.66 億元，月增 0.5%、年增 15.5%，創同期高，累計前 10 月營收 1021.27 億元，年增 14.4%。

國巨表示，儘管 10 月有中國大陸十一長假的影響、工作天數減少，但營收仍較上月微幅增加，主要是 AI 相關應用的需求持續強勁，各區域維持穩健動能，並為同期單月營收的歷史新高。

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根據國巨最近一次法說會時所釋出的展望，第四季營收估較第三季 314.17 億元，季減個位數百分比，毛利率及營益率也會衰退低個位數百分點。

不過，國巨看好，AI 的導入將帶動運算、企業用系統產品需求升溫，會是明年成長最大的領域，同時，AI 也可望刺激明年手機及 PC 迎來換機潮，正向看待通訊、消費性需求成長。