凱基金前10月獲利衝破300億元大關 EPS達1.81元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 18:28

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凱基金 (2883-TW) 今 (8) 日公布上月自結財務數據，10 月稅後純益為新台幣 17.43 億元，今年前 10 月稅後純益突破 300 億元，達 308.83 億元，與去年同期相比成長 64%，每股純益 1.81 元。凱基金表示，上月受美國總統大選等不確定因素影響，全球股債市相對進入膠著，但集團各子公司仍維持穩健獲利表現。

凱基金指出，10 月因美元走升，子公司凱基人壽整體避險成本降低，加上掌握國內股市波段行情，實現資本利得，締造穩定獲利表現。凱基人壽 10 月稅後純益為 11.35 億元，今年前 10 月稅後純益達 212.58 億元，相較去年同期成長 71%。

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雖海外及債券市場相對波動，但受惠 10 月台灣股市穩定上揚，凱基證券經紀、財富管理、衍商及資本市場等業務獲利表現良好，10 月稅後純益為 6.13 億元，今年前 10 月稅後純益達 87.41 億元，與去年同期相比成長 54%。

凱基銀行 10 月稅後純益為 4.04 億元，主要來自於利息及手續費等核心收益的穩定貢獻，存款及授信規模也維持增長，今年前 10 月稅後純益達 47.13 億元。中華開發資本受投資部位評價影響，10 月份稅後虧損 1.22 億元，累計稅後純益 4.65 億元。