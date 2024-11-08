〈電子五哥營收〉仁寶10月營收854億元月增2% 登今年單月新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 18:33

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代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收達 854.22 億元，月增 2%，登上今年單月新高。不過仁寶管理層指出，目前觀察第四季 PC 市場較淡，仍須觀察後續市況。

仁寶 10 月營收 854.52 億元，月增 2%，年減 2.3%；累計今年 1 至 10 月營收 7665.5 億元，年減 3.3%。至於 PC 出貨狀況，仁寶 10 月 PC 出貨 280 萬台，月減 3.4%，年減 3.4%。

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仁寶管理層表示，目前觀察 PC 市場能見度不高，第四季整體市況偏淡，預期第四季 PC 營收將有個位數下修。非 PC 產品方面，仁寶持續減少 EMS 業務，將略影響營收，其他部分則維持穩健，新的專案也照進度進行中。