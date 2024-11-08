〈電子五哥營收〉仁寶10月營收854億元月增2% 登今年單月新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 18:33
代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收達 854.22 億元，月增 2%，登上今年單月新高。不過仁寶管理層指出，目前觀察第四季 PC 市場較淡，仍須觀察後續市況。
仁寶 10 月營收 854.52 億元，月增 2%，年減 2.3%；累計今年 1 至 10 月營收 7665.5 億元，年減 3.3%。至於 PC 出貨狀況，仁寶 10 月 PC 出貨 280 萬台，月減 3.4%，年減 3.4%。
仁寶管理層表示，目前觀察 PC 市場能見度不高，第四季整體市況偏淡，預期第四季 PC 營收將有個位數下修。非 PC 產品方面，仁寶持續減少 EMS 業務，將略影響營收，其他部分則維持穩健，新的專案也照進度進行中。
伺服器產品部分，仁寶則指出，今年開始積極參與國際展會，包括先前的 OCP 2024 峰會，並於展會中展示高效與優化效能的伺服器解決方案，首次參展即受到關注。同時也將參與 11 月 18 日在美國登場的 Super Computing 2024(SC24)，屆時將展示多種產品，並積極尋找國際合作夥伴，有助明年伺服器業務的發展。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 聚焦高價值新事業 看好今年整體伺服器成長2成
- 仁寶受惠PC產品組合轉佳 推升Q3營收季增3%
- 仁寶旗下承寶生技新藥通過美國FDA臨床試驗申請 明年Q1啟動
- 仁寶正式啟動永續雲數位平台 攜手子公司邁向2050淨零目標
上一篇
下一篇