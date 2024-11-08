川普當選激勵噴漲，政策實施將漸進，受害股言之過早

永誠資產管理處 2024-11-08 17:45

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美國大選結果與事前賭盤賠率相符，川普當選、共和黨參眾兩院全拿

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而最終結果與選前 Polymarket 賭盤隱含勝率相符， 川普當選，且共和黨兩院全拿，完全執政。

與事前的川普交易不同，更著重在風險性資產: 比特幣與美國公司上漲

1/6 確認川普當選後的首個美股交易日，重要類股單日漲跌如右圖所示:

1. 美股大漲噴出，最主要反映「早早鎖定勝局，並未發生短期間選不出總統的情況」，七大搖擺州全拿，且差距有拉開，因此最大不確定性降低，VIX 摜破 20，直接回到 15~16 的常態區間。

2. 政策概念中，金融股漲勢最為驚人，在川普較支持監管鬆綁的情況下，類股大漲 6%，多檔大型銀行飆漲 10%(然而金融管制並非川普能完全控制，詳見 FOMC 鮑爾回應

3. 稅率概念股二分法劇烈反應，降國內企業稅對國際貿易佔比低的中小型股受惠最大，羅素 2000 指數大漲 5.84%；而中概股逆勢大跌 2%，且 AI 龍頭股中，ADR 外國公司首日反應皆逆勢下跌 (台積電、ASML、阿里巴巴、西門子)

關於川普勝選的政策與股價反應: 漸進執行不需恐慌，因許多政策美國也難全身而退

當前市場上情緒反應激昂，且趨於二分法的情況下，而上任後，因參眾兩院全拿，因此對於稅務政策會最先執行，也是兌現最廣為宣傳的選舉承諾:

目前最為極端的加關稅情況是全面增加 10%，而對中國方面原先已有大量貨物清單課徵 7.5%~25% 特別關稅 (其中拜登特別針對潔淨能源相關的電動車課 100%、太陽能電池 50% 關稅)。根據研調機構的估計，若全面加徵 10% 關稅，將直接性對通膨造成 1.8~2.0% 的上揚，因普遍性的終端民生消費物品，若課徵額外關稅，美國消費者原則上短期內將分攤大部分的成本上揚。而若特別針對世界工廠的中國課徵額外關稅，推估每 10%，對通膨造成 0.15~0.25% 的上揚。

原則上全面加稅的可能性微乎其微，因會直接性的打擊到供給面對通膨的預期，這是民主黨落選的主因，應會避開大幅度的刺激，採取漸進式、針對性的特定清單執行，因為在新聞宣傳上，川普仍能口頭上喊話有確實執行加稅的號召，但不至於引發過度激烈總經數據反應。

且加上減稅政策的進度亦然漸進式，因減稅雖能助益更多投資帶來經濟成長，但期間不匹配，預算是年度審核，短期間內赤字快速增加，將導致立即性增發國債的需求，已經有信評機構 (標普等機構) 先出具報告放話，若進一步擴大發債，將針對美國再降信評。

目前多數屬於短線情緒反應，不建議隨意追價 / 起舞，若真正上任後有稅務政策祭出，可利用 10 年期通膨預期 (此為債券交易出的結果，公債 - Tips) 來判斷是否真正引發金融機構有大規模資金移動。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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