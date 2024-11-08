卓榮泰下令 台中電廠2034年底前無煤化！以氣代煤 2032年起逐年減煤300萬噸

行政院長卓榮泰今（8）日視察台中電廠，台電並在現場報告台中電廠二期燃氣機組上線後的減煤規劃，預計台中電廠二期燃氣計畫第一部燃氣機組上線後次 (2032) 年，供電更為充裕，有餘裕擴大減煤，預計從次年起，將以每年 300 萬噸以上的減煤量，並依據院長指示，最遲 2034 年底前達成無煤化。針對院長指示加速推動增氣計畫，台電將全力加速趕工，戮力完成任務。



卓榮泰上午視察台中電廠，正式提出 3 點指示：「台電加速推動，務必達成 2034 年底前台中電廠無煤的目標」、「緊備機組平時停機，定期測試用煤量不到現在的 1% (10 萬噸以下)」，以及「目前規劃保留 6 部緊急備用燃煤機組，請台電在燃氣 3 號機 (燃氣二期第一部機) 發電次（2032）年，依當時情勢再檢討緊備機組的數量」。



台電表示，台中電廠現正推動一期燃氣機組計劃，當時規劃燃氣機組上線後，會有四部燃煤機組轉緊備，但在經濟部王美花前部長與台中市政府的協調下，改為拆除 2 部燃煤機組，2 部轉備用，這點承諾台電至今沒有改變。