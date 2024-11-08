引進首批千名印度移工 傳產製造業優先5％直聘 勞發署為直聘專責單位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-08 17:08

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「台印度勞務合作工作層級第 1 次會議」於 5 日在台北圓滿落幕，臺印度雙方針對引進印度移工初步規劃進行討論後，達成多項共識，包括開放行業初期將以傳產製造業優先，首批引進 1,000 名，其中 5％採用直聘制度，並與印度建立直接聘僱專責窗口，我由勞動部勞發署專責，未來雙方將每兩個月召開工作層級會議，持續進行討論。

勞動部表示，本次會議是本年 2 月 16 日台印度簽署勞工合作備忘錄後，首次與印度召開工作層級會議，象徵兩國勞工合作關係邁入下一階段；本次會議由勞動部勞發署長蔡孟良，及印度海外移工保護司司長 Mr. Surinder Bhagat 共同主持，印度代表團包含印度海外移工保護司及印度台北協會 (ITA) 葉達夫會長等官員代表出席，台方代表團由勞動部、外交部、經濟部及我駐印度代表處出席。

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雙方討論議題包括：確認台印度工作層級會議未來運作方式、啟動計畫架構及內容、引進印度勞工程序、直接聘僱窗口及直接聘僱系統，經雙方討論後，獲致 3 項主要結論：

一、台印度雙方同意，工作層級會議由雙方司署長層級主持；工作層級會議原則採線上會議辦理，並配合印度方提議，原則每 2 月召開 1 次，必要召開臨時會議。

二、台印度雙方將共同推動「引進印度勞動力啟動計畫 (launch program)」，不預設計畫年限，並配合雙方工作層級會議討論滾動修正。雙方同意初期採小規模穩健推動，初次引進製造業 1,000 名、直聘 5% 印度移工為目標，並滾動檢視執行成效倘評估良好時，適時擴大業別及人數。

三、台印度雙方同意各自指定直接聘僱專責單位，臺方指定勞動力發展署，並指定執行單位為直聘中心；印度方指定海外移工保護司為專責單位，並透過 eMigrate 2.0 線上系統配合執行，臺方將就以上系統提出問題清單，透過 ITA 請印度方協助釐清。

蔡孟良表示，首波優先引進以熟悉英語者為優先，至於其他包括應具良民證等等條件，還要再與印度方溝通；是否會開放其他行業引進，他表示人數沒有問題，「因為我們缺工也不只一千人」，細節都需要後續會議再溝通。未來與相關部會及印度方共同完成籌備工作後，小規模引進，再視成效逐步放寬行業別及引進人數。