1028萬人受惠！明年1/1職災保費調升至0.21% 每月多5.64元 勞工更有「保」障

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-07 20:33

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勞工災保法自 2022 年上路後依規定費率每 3 年調整一次，勞動部今 (7) 日公告修正費率，將自明 ( 2025) 年元旦施行，也是災保上路後首度調升費率，修正後的各行業別平均費率調升至 0.21%，每人每月平均保費增加 5.64 元，55 個行業中約有 1028 萬名勞工因調高受惠。

勞保司表示，災保法除了擴大納保範圍，也提高投保薪資上下限、充實各項給付權益，並編列經費辦理職業災害預防及重建業務，而災保費率包含行業別災害費率及上下班災害單一費率，前者費率不同，而上下班災害單一費率為 0.07%。

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勞保司表示，災保法施行後，首次依法辦理精算作業調整費率，在 55 種行業別中，有 52 個費率由現行的 0.19%，微幅調升至 0.21%，另有 2 個行業調降，1 個行業維持不變，費率最高者是石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業，為 0.89%；而電子零組件、電腦程式設計、金融服務業、教育業、醫療保健業等 5 種行業別的費率最低，為 0.05%，平均為 0.14%。

勞保司指出，費率調升後的行業別，每人每月平均增加保費 5.64 元，不致於造成勞資過重負擔，受僱勞工由雇主全額負擔，屬於無一定雇主或自營作業者須自付 6 成。